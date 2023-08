Sergio Scariolo: "EEUU puede hacer cinco equipos que perfectamente ganarían el oro"

Sergio Scariolo, seleccionador nacional y profundo conocedor del baloncesto estadounidense desde antes de que estuviera en la NBA, hacía una valoración sobre lo que supone el enfrentamiento con Estados Unidos este domingo en el Martín Carpena. El seleccionador nacional no ha conseguido, aunque se ha estado cerca, derrotar al combinado yankee en los tres Juegos Olímpicos que ha dirigido a la selección española más algún amistoso previo que se jugó. No es lo que más le obsesiona ahora mismo, sino conseguir que su equipo llegue a Filipinas cercano al tope de su potencial.

“Es otra etapa de preparación sin más, más allá de que el equipo que tenemos enfrente es el mejor equipo del mundo. Estados Unidos es un equipo que por cantidad de talento puede hacer cinco equipos perfectamente capacitados para ganar el oro en el Mundial. Este es un equipo de máximo nivel, compuesto por estrellas de primerísimo nivel, que en el público menos entendido igual no han tenido aún el estatus de superestrella porque no todo el mundo sigue en la NBA como la seguimos nosotros los que estamos en el mundo y tenemos todo el respeto”, razonaba el técnico afincado en Marbella, que, no obstante, dejaba una vía abierta a dar la sorpresa: “Es cierto que, a pesar de que todos los años podrían tener un equipo para ganar por 30 puntos a cualquier tipo de rival, no siempre lo han conseguido, por las razones que sea, en las que no entro. A veces se encuentra margen para competir”. Eran las reflexiones de Sergio Scariolo en The Embassy, en El Higuerón, donde el equipo se ejercitó por la tarde antes de contemplar el Eslovenia-Estados Unidos. La plantilla no se desplazó hasta la Feria para ver el pregón de Alberto Díaz, al que el técnico dio permiso para vivir el día grande.