Sergio Scariolo alaba a Juan Núñez y Alberto Díaz: "Los bases están respondiendo muy bien"

El español Alberto Díaz, base del Unicaja, insistió este lunes tras la victoria ante Brasil (78-96), que selló el pase a la segunda fase del Mundial, que la clave del combinado que dirige Sergio Scariolo es que están "todos a una". El mensaje que sale del vestuario del combinado español es siempre el mismo: el grupo es la clave para el éxito.

"Aquí somos doce. Bueno, doce, cuerpo técnico, está el fisio... todo el mundo apoya, pone su granito de arena. El que juega más, el que juega menos, los que nos cuidan... esa es la clave de este equipo, que todos estamos a una", declaró en zona mixta.

La victoria coral ante Brasil es un arreón de confianza para la segunda fase: "Nosotros no lo hemos tomado como una final y creo que el equipo ha respondido hasta un muy buen nivel durante todo el partido y eso lo que buscamos.

"Nos queda un partido más. Todas las victorias cuentan y no nos podemos relajar y queremos ese partido para ganarlo. Por supuesto, para seguir mejorando y seguir sumando", añadió. "Estamos mejorando pasito a pasito a pasito, pero este es el equipo que queremos ver compitiendo contra los grandes y el próximo partido es creo que es otra oportunidad", sentenció.

Scariolo alaba a los bases

"Todo el mundo sabe lo que pienso de Juan, confiamos en él para ser el pilar del futuro. La baja de Ricky le ha abierto paso, hemos acelerado el proceso. Pero está destinado a ser uno de los grandes", comenzó Sergio Scariolo sobre el papel de Juan Núñez, muy destacado: "No quiero ser hipócrita y, evidentemente, sería difícil verle con el mismo rol con Lorenzo y Ricky aquí, pero está respondiendo. No hay dudas de que está llamado a liderar este equipo los próximos 10 años. Tiene liderazgo, juego, creatividad... es un jugador franquicia", completó.

No ha sido el único destacado del partido para el técnico, que no quiso dejar pasar la ocasión para alabar al otro base, Alberto Díaz. "El puesto base está respondiendo muy bien, en general. Desde luego es lógico, son jugadores con poca experiencia en competiciones de este tipo, que levante curiosidad sobre el rendimiento, pero nosotros tenemos claro que son los jugadores que queremos que lleven a nuestro equipo. No siempre harán un partido tan bueno los dos a la vez".