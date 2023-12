Sergio Scariolo: "Veo al Unicaja mejorado en rendimiento, cohesión y sentido colectivo"

Sergio Scariolo acabó su periplo en la Virtus de Bolonia tras dos temporadas después de llegar con el Mundial con España. Ahora disfruta, sin dejar de devorar partidos de baloncesto, de una estancia en Marbella más prolongada de lo habitual en el que eligió su hogar tiempo atrás. "En casa, en familia. Estaremos por una vez que tenemos la posibilidad única de poder tener la familia unida y concentrada en Marbella estaremos muy a gusto y con un programa muy domésticos y familiares", decía en Ser Deportivos Málaga sobre cómo pasará las fiestas.

El entrenador más laureado de la historia del Unicaja explica cómo pasa el tiempo ahora. No deja de estar activo porque sigue en el cargo de seleccionador español. "Ha sido una etapa que me ha permitido dedicar más tiempo a la familia y a algunos intereses que cultivo pero que no tienes tiempo para profundizar normalmente. Y para ver mucho baloncesto, mucho más del que puedes ver si estás metido en competición y pensando en el rival de turno cada vez. Una parte con la familia, otra viendo partidos en directo o inmediato diferido. Y a jugar al pádel y al golf", señala el técnico de Brescia: "Selecciono más bien por partido que por competición. He visto partidos de NBA, Euroliga y Eurocup, G-League, sobre todo España e Italia de ligas nacionales, de BCL también algo y de college, de NCAA, también. Voy buscando lo que me interesa más que centrarme en una competición".

Acerca de su futuro en el baloncesto de clubes, Scariolo respondía a la cuestión que "es de dominio público que me ha llegado algo y que he preferido no volver inmediatamente a un banquillo de club. Esa es mi intención, pero los entrenadores tampoco podemos poner la mano en el fuego por no trabajar, pero mi intención es esa. ¿Si volvería a la ACB? Si hubiera una conversación seria pensaré si volvería a la ACB, no soy mucho de fantasías e imaginación en esta clase de cosas", decía al tiempo que desde la NBA "ha sido el ofrecimiento que más me ha costado no aceptar. Venía de un lugar extremadamente interesante, de un equipo muy competitivo. El cuerpo me decía que era el momento de parar unos meses, un ratito, no unas semanas. Estoy abierto a considerar otras opciones, esta misma si se volviera a producir. Pero en este momento no tengo una preferencia marcada hacia una competición u otra".

Dentro de la labor de seleccionador está la observación del Unicaja y los seleccionables: Alberto, Barreiro y Sima. "En primer lugar, espero que Jony recupere pronto y bien y pueda estar pronto en esa lista amplia de jugadores a los que miramos. Alberto y Yanku están en esa lista, por supuesto. Veremos cuando nos acerquemos al momento de la convocatoria y veremos su momento, sensaciones, condiciones físicas. Estamos a punto de entrar en esa línea de tantearles a ver cómo se encuentran. Estamos preparando la ventana de febrero, que es la que nos preocupa inmediatamente, ya pensaremos después en el Preolímpico. Ahora mismo sólo hemos tenido que tomar decisiones logísticas, no deportivas. Estamos más metidos en una ventana exigente, contra Letonia y Bélgica. Desde luego, existe la posibilidad de llamar a jugadores de Euroliga, pero siempre iremos de la mano de los jugadores. Le manifestaremos el deseo de que puedan estar, pero la comprensión también en el caso de que prefieran recuperar los que sienten que así lo necesitan", desarrollaba el seleccionador.

Se le pudo ver a Scariolo recientemente en una sesión de trabajo del Unicaja en el Carpena. "Era algo que me había planteado hacer, sobre todo para ver un poco de baloncesto de entrenamiento, no de partidos, que sí veo mucho. Durante esta temporada, sobre todos los equipos que juegan competición europea, tienen sólo casi el tiempo de preparar los partidos. Fue un momento enriquecedor. El equipo no sólo entrena bien, tiene un buen sistema y una buena forma de competir y de prepararse, con jugadores con mucha profesionalidad y muy dados a trabajar bien en el día a día. Pude disfrutar de un buen entreno y una buena comida con Ibon", reseñaba el entrenador de Brescia: "Le he visto jugar en algunas ocasiones al equipo. Me parece que está siguiendo la línea que había ya emprendido el año pasado y que le había dado grandes resultados, incluso mejorando en su rendimiento, cohesión, en su sentido colectivo y la valorización de algunos de sus jugadores. Después del trauma que fue la salida de Brizuela me parece que se hayan recompactado de una manera fantástica y que están una vez más por encima del nivel de rendimiento que se le podía suponer".

"Todo influye", opina Scariolo sobre el cambio en la deriva del club: "Creo que por decirlo de alguna manera algo mecánica, pero que es así, el porcentaje de buenas decisiones en el último par de años ha superado con creces el porcentaje de decisiones que a la postre no se han demostrado ser buenas. Es de lo que va esto. La mayoría de decisiones se muestran como buenas respecto a las que no se han tomado con éxito. A veces son cuestiones previsibles desde el inicio y muchas de estas lo han sido. Una buena reflexión previa y una buena calidad de decisiones a veces depende de la suerte, pero no hay ninguna duda de que las decisiones tomadas estos dos últimos años han sido buenas o muy buenas".

"No lo he visto en estos meses, posiblemente iré a ver algún partido próximamente, lo tengo pensado", decía Scariolo sobre su relación con López Nieto: "Hemos coincidido con algún mensaje de teléfono que nos hemos intercambiado, pero aprecio mucho la labor que Antonio está llevando a cabo en el Unicaja. Es más futbolero que yo (risas), pero como hombre de deporte se ha sabido reciclar tan bien como gestor de baloncesto. Aprecio mucho el rumbo que ha tomado el club en las últimas temporadas desde que Antonio ha cogido la presidencia del equipo".

¿Volvería al banquillo del Unicaja? "Esta es una pregunta que tiene cabida sólo en la fantasía y en los bares. Los profesionales sólo hablan de lo que hay y lo que está en la mano. Eso no está a la vuelta de la esquina, no merece la pena afrontar este discurso", terciaba el técnico italiano.

Salida de la Virtus

"Cuando volví del Mundial tenía unas ideas y coincidía muy poco con las de la directiva y fue la mejor decisión que se tomó".

Fundación Cesare Scariolo

"Tenemos la suerte de entrar en nuestro año 16 y es el motivo de orgullo más grande, seguir una labor inicial con solvencia, credibilidad, habiéndonos ganado el respeto de todo el mundo dentro de una dimensión local, por decirlo de alguna manera, pero con resultados concretos y eficaces. El apoyo durante la Navidad a niños y familias se convierte en la recogida de juguetes. Cada momento tiene una iniciativa nueva y momentos nuevos. Estamos en condiciones de seguir llevando a cabo siempre fieles a nuestra forma de ser. Ser muy directo entre los ingresos y apoyo directo a la familia. Y muy locales en el apoyo a los hospitales de Málaga y la Costa del Sol".

Futuro en la selección

"El corazón siempre me dice que quiero seguir hasta que tenga fuerzas. Por supuesto, luego hay que controlarlo con la realidad. Cuando llegue el momento se hará. Ese momento no ha llegado. Aprecio las declaraciones de intención de la Federación en su presidencia y director general, que valoro mucho. Han empezado con excelente pie su andadura tras la etapa muy buena de Jorge. Cuando sea el momento, la comunicación será sencilla y muy fácil para ver si hay una forma de compatibilizar un poquito todo y plasmar dentro de una continuación de contrato o si será sencillamente un deseo de corazón que no podrá llegarse a plasmar en una continuación de una colaboración concreta. Estar a disposición de una Federación que considere como mi casa, al margen de contratos o no, siempre estará ahí".

Alessandro Scariolo en Huesca

"Es un proceso, sea suyo o del equipo, de luchar en una competición con muchos veteranos, él es muy joven en un equipo muy joven. Está recuperando el contacto con el baloncesto europeo. Ha jugado partidos buenos, partidos menos buenos. Me gusta el sitio donde está, el principio del club de jugar con una plantilla muy joven, el entrenador hace una labor muy buena. Hay partidos mejores o peores, pero están en el buen camino y ojalá obtengan la recompensa al esfuerzo".