Sergio Scariolo: "Tenemos una valores innegociables"

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, señaló en el arranque de la concentración para la ventana de Zaragoza que frente a Macedonia del Norte, su rival del próximo viernes en el partido correspondiente a la primera fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023, es "fundamental" empezar "con un nivel defensivo alto"."Hay que comenzar con buena defensa para poder ponernos un poco a resguardo de noches de poco acierto en el tiro", apostilló el técnico del combinado español que ha realizado su primer entrenamiento para afrontar este encuentro en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde se jugará el encuentro.Scariolo analizó que Macedonia es un equipo "con tiro, con grandes que se abren para tirar y con velocidad" y recordó que en el partido jugado en Skopje España tuvo momentos muy buenos, pero también otros en los que su rival les puso "en grandes dificultades".El preparador del conjunto español señaló que el regreso a la competición lo hacen "con la ilusión de siempre" y señaló que es un primer paso dentro de un verano largo en el que tendrán muchos partidos y compromisos importantes."Estamos con todas las ganas de poder asegurar la clasificación a otro Campeonato del Mundo y de comprobar la mejora de los jugadores, la evolución de los más jóvenes, de los que vuelven de lesión y de poder tener una proyección hacia la convocatoria de agosto cuando prepararemos el Campeonato de Europa de septiembre", explicó.El técnico recordó que España no está clasificada para el Mundial y que tiene que sumar "bastantes más victorias"."No sé cuántas pero con las que tenemos no basta y debemos intentar también progresar en la puesta a punto. Este partido es de impacto en la competición, de vuelta junto con los jugadores que ya han formado parte de la selección y luego tendremos dos partidos fuera de casa muy complicados", avisó.A este respecto apostilló que la segunda fase "empieza ya porque a final de agosto ya es segunda fase", así que cerrarán "la primera de la mejor forma posible".Además apuntó que todos los partidos cuentan, no solo por la clasificación sino para tener datos y sensaciones por parte de todos los jugadores.Sergio Scariolo analizó que con la salida de la selección de jugadores que han marcado una época "el talento baja y no se puede engañar a nadie" pero que, a la vez, los valores de "cohesión, altruismo, generosidad y sacrifico de la estadística individual en beneficio del bien colectivo" tienen que continuar porque considera que es el ADN de la selección. "Es nuestra identidad y esos valores son innegociables", ha resaltó.