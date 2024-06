Sergio Scariolo: "Hay que valorar y apreciar lo que ha hecho el Unicaja"

La selección española ya está en El Higuerón concentrada para trabajar en primera instancia en la preparación para el trascendental Preolímpico que da a acceso a los Juegos de París. Málaga y The Embassy, en Fuengirola, son lugares habituales en la hoja de ruta para los campeonatos de la selección y esta vez también se ponen las primeras piedras. Habló Sergio Scariolo después del primer entrenamiento, en la tarde de este lunes.

El seleccionador nacional fue cuestionado por la temporada que ha realizado el Unicaja, acabada el pasado miércoles con la derrota ante el UCAM Murcia. "Hay que remontarse al inicio de la temporada para hacer los balances. Todos somos los periodistas del lunes, hay que ser periodistas del lunes anterior, no del lunes siguiente al partido. El lunes anterior al partido todo el mundo hubiese estado contento con que el equipo hiciera la temporada que ha hecho. La Champions League estaba al alcance y se ha ganado, se ha llegado a los cuatro primeros en la Liga, ha sido un muy buen resultado. Entiendo que se hubiese creado con ese primer puesto una expectativa superior y quizá el nombre del rival, que no la eficacia y la calidad de su juego, hubiese hecho soñar con estar un poquito más adelante y arriba, pero yo creo que hay que entender que esto pasa en el deporte y hay que valorar y apreciar lo que se ha hecho". Lidiar con las expectativas no es sencillo y el seleccionador nacional, que siempre ha mostrado su cariño al club malagueño aunque ahora debe mostrar obviamente su neutralidad, concede una nota alta a lo que ha sido la temporada del equipo que dirige el que fuera su discípulo Ibon Navarro.

Acerca de cómo se siente la selección nacional en Málaga, decía el seleccionador que "en eso de talismán no creo mucho, pero sí nos encontramos en buenas condiciones en todos los sentidos: conocemos instalaciones muy bien, la zona, el hotel... Todos son facilidades, nos encontramos muy a gusto. Para mí es algo más que estar en casa, pero en general hemos llevado unas cuantas concentraciones y todas han ido bien al margen del resultado final de la competición, que depende de muchos factores más. Siempre ha sido un periodo muy provechoso de trabajo. Hemos trabajado bien, pero el objetivo es ahora a equiparar el nivel de condición de los que acaban de terminar con los que llevan ya parados, trabajar con los jóvenes más prometedores y crear buenos hábitos, cohesión, entre técnicos y jugadores y avanzar para tener algo útil de cara al objetivo, que es clasificarnos", señalaba el italiano, Hijo Adoptivo de la provincia del Málaga.

"Hemos empezado con entusiasmo y algún problema logístico con los viajes y las condiciones meteorológicas que nos han retrasado un poco, pero es muy bueno tener aquí al primer equipo y a la sub 20, trabajaremos en sintonía total", apuntaba Scariolo sobre cómo será el trabajo, en el que se contará con el equipo que prepara el Europeo de la categoría y en el que está el malagueño Álvaro Folgueiras: "Es una selección muy importante porque lleva a los jugadores a la absoluta y el primer entrenador es Salva Camps, que ha estado con nosotros muchos años y la cosa principal es encontrar un buen ritmo de trabajo, insertar en el cuerpo técnico a Albert Oliver y Fran Vázquez y poder coordinar el trabajo entre los seniors y juniors, que entrenarán en buena cantidad todos los días. Es un paso importante no tanto para el Preolímpico, aunque trabajamos física y técnicamente cara a él, sino también para continuar para nuestra labor fundamental, que es lo más importante en el ciclo que viene, lo de avanzar en el recambio generacional, al menos en lo que a nosotros se refiere, a falta de que podamos contar con un presencia un poco más importante ojalá con sus clubes en el campo".