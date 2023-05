Gio Shermadini, ¿cómo parar al MVP?

El Unicaja abordará en los cuartos de final de los play off de la ACB, al Lenovo Tenerife, que engloba en sus filas a Giorgi Shermadini, flamante MVP de la competición después de reunir el mayor número de votos. El georgiano en Málaga no ofreció esta versión en sus dos temporadas, pero los contextos influyen mucho. Y en la isla ha encontrado un entorno que ha privilegiado sus cualidades. ¿Cómo detenerle? Málaga Hoy pulsó la opinión de Dylan Osetkowski, Yankuba Sima y David Kravish, los jugadores que más tiempo pasarán ocupándose del gigante.

"Es un gran jugador, hace todo el equipo un trabajo fenomenal poniéndole en las mejores condiciones para jugar el pick and roll y permitiéndole crear pases para sus compañeros tiradores. Le usan muy bien, es una parte enorme de su juego ofensivo, pero al lado de Shermadini hay muchos jugadores que lo pueden hacer fenomenal, es cuestión de todo el mundo, no podemos descuidar a compañeros", advertía Dylan Osetkowski.

"Se intenta parar como se pueda. Al final es un jugador que, por mucho que intentes incomodarlo, tiene ese talento y calidad de anotar muchas veces, pero al final es más importante el trabajo de equipo, el tratar que reciba la pelota en situaciones incómodas. Debemos mantener la línea del último partido y seguir lo que me diga Ibon, por mi parte meter toda la energía posible", señala Yankuba Sima: "Marce y Gio son los jugadores con más peso, pero también de la Liga. Mucha experiencia, tantos años jugando juntos, y es ese pick and roll les sale casi solo. Intentaremos hacer el mejor trabajo posible, no solo frenar e ellos, a todos porque es un equipo que juega muy bien al baloncesto.

"Nos sentimos bien, esperas toda la temporada para llegar al play off, finalizamos la temporada regular y ahora es ganar o irte a casa. Seguro que seguimos sintiéndonos con hambre, esto es lo que todo el mundo quiere jugar. Y más contra Tenerife, sentimos que hay una rivalidad creciente y eso motiva. Son un gran equipo, siempre Top 4 o Top 5 en los últimos años, son un equipo de referencia en la Liga. Siempre que hemos jugado han sido partidos muy apretados", aprecia David Kravish, que señala las cualidades de Shermadini: "Es un esfuerzo de equipo. Empieza por intentar parar a Huertas o a otros creadores de juego. No es sólo parar a un jugador, es una estrategia completa de todos. Es un jugador muy peligroso. En los últimos años ha sido candidato a MVP y ahora lo ha sido. Es un equipo que lleva muchos años juntos y él se siente cómodo, está bien rodeado y eso le hace más importante. Cada partido es distinto, el último partido lo pudimos controlar algo mejor, pero da igual, ahora es un partido nuevo y ocurrirá algo nuevo. Hay que ajustar de un partido a otro y veremos. He jugado contra muy buenos jugadores y es uno de los mejores a los que me enfrenté".

"Huertas es el cerebro del equipo, pero alrededor tiene también otros jugadores muy buenos. Otros también son peligrosos y tienen el baloncesto en la cabeza, es un equipo profundo, va a ser una serie muy divertida. Ellos son muy buenos ralentizando el ritmo de los equipos rivales, hacen que los equipos no jueguen como les gusta, controlan todo", repartía importancia el de Illinois: "En tres partidos creo que el factor cancha es aún más importante porque si pierdes ya tienes la presión de no poder perder. El primer partido es muy importante, quien lo pierde tiene mucha presión".