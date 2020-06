Después de su primera victoria contra el Joventut, el Barcelona se enfrentará al Unicaja y uno de los protagonistas del choque será Adam Hanga, quien habló sobre las particularidades en la preparación de esta Fase Final de la ACB: "Hemos preparado casi un mes muy bien y durante el confinamiento también, muchos de nosotros estamos en buena forma. Hemos entrenado bien estas tres semanas pero jugar un partido oficial es diferente. Para todas las circunstancias que tenemos, no hay afición, todo es un poco raro, sin tocar balón, sin tener la ocasión de competir a este nivel...el siguiente partido siempre es más importante que el anterior"

"Hablando de Málaga, es un equipo que es muy físico y contra nosotros creo que mejor. Siempre sufrimos contra Málaga, recuerdo muy bien los últimos tres cuatro años solo ganamos un partido. es un equipo que coge muy bien rebote ofensivo, corre mucho y juega ofensivo, hay que prepararlo muy bien, han jugado un muy buen partido, han ganado con muchos puntos, pero cada partido será diferente, le tenemos que preparar bien y jugar como si fuese el último partido". explicó el jugador en lo referente al cruce con el equipo de Luis Casimiro.

Hanga resaltó la importancia del aspecto físico que será determinante en las últimas fechas de esta Fase Final: "Es un campeonato que es muy raro, es una cosa muy nueva para nosotros también, durante la temporada tampoco jugamos cinco partidos en nueve días por eso , el físico será importante si llegamos al final, por eso no hay que pensar en qué pasara si llegamos. los otros equipos tienen el mismo problema, tantos partidos en nueve días, es lo que hay , el entrenador ha manejado bien los minutos y eso será clave para llegar bien hasta el final".

El entrenador culé, Svetislav Pesic fue crítico con el últimot ramo de juego de su equipo, algo normal para Hanga: "Es normal que el coach sea un poco negativo, su trabajo es ver lo negativo y mejorar, recibimos muchos puntos en la segunda parte, la defensa tiene que mejorar y es normal que el entrenador busque cosas que no funcionan bien y mirar este aspecto. los jugadores pensamos positivo entre nosotros, lo hemos sacado al final, hemos hecho un esfuerzo y estamos contentos sabiendo que aún no hemos hecho nada, hemos sacado el primer partido y aún queda mucho".

En lo referente a cómo se sintió volviendo a competir, Hanga fue optimista: "Es lo más importante, ayer disfruté un montón otra vez jugando al baloncesto. Estoy muy contento con esto, lo tomo como un regalo, una oportunidad muy grande para mí y mi equipo, este año no hemos conseguido un título y tenemos la oportunidad y ademas disfrutar del baloncesto, jugarlo y que la gente lo pueda disfrutar también aunque sea viéndolo por al tele. la normalidad está un poco más cerca o ya está y eso es lo más importante y es lo que significa este torneo".

Por último, cuestionado por si cree que podrá haber público en las últimas fechas de la competición, el jugador no quiso hacer predicciones: "No es mi decisión, vamos a ver cómo avanzamos con todo esto. Aquí estamos intentando seguir todas las normas que nos han dado, en principio todo ha costado un poco porque no hemos tenido tiempo para preparar un torneo, poco a poco todo está bien para estar centrados en lo más importante: estar preparados para jugar partidos y competir".