Sito Alonso: "En Belgrado buscaremos otro hito: ganar un título con UCAM Murcia"

Hablaba Sito Alonso en Onda Regional Murcia tras cristalizar el pase del UCAM a la Final Four de Belgrado, donde se enfrentará al Unicaja, una semifinal inmensa en el Stark Arena. "Creo que tiene mucho mérito llegar a esta Final Four, también la de 2018. Todos sabemos que la BCL ha dado un giro radical, en cuanto a los equipos que participan en ella y el sistema de competición. Solo hay que ver nuestro rival de semifinales. No esperábamos que el Unicaja estuviese en esta competición. Y está en ella porque la BCL está teniendo un crecimiento impresionante. Ahora tenemos que descansar. Y cuando llegue el momento, prepararnos para intentar otro hito, dar un salto más. Ganar un título con UCAM Murcia sería fantástico. Estoy encantado de cómo está el club ahora. Es muy difícil ser más feliz de lo que soy ahora", reflexionaba el capitán general del equipo universitario

"Es un esfuerzo claro de los jugadores, que consiguen entender una cosa que a veces no es fácil entender. Tener el respeto a todo el mundo. Jonah Radebaugh ya los conocía, nos ha hablado mucho de ellos. No quería que nos sorprendieran. Mi equipo ha mostrado mucha más motivación que el rival, que tenía la última opción de engancharse a la BCL", decía sobre esa eficacia que mostró su equipo en esta eliminatoria ante Ludwigsburg, igual de resuelta que el Unicaja, 2-0 y a controlar esfuerzos. Ha construido una identidad este UCAM, proceso similar al que desarrolló el Unicaja la temporada pasada. Se define esta Final Four en Murcia como la gran oportunidad del club para ganar su primer título, por unos resultados aplastantes esta temporada, pero sobre todo la química tan especial que se respira en ese vestuario. Un rival difícil el que se encontrará el Unicaja, quizá los dos mayores portentos físicos de la ACB.

La ACB cambia los horarios de ese fin de semana

El Lenovo Tenerife-Unicaja de ACB, de la Jornada 31, que coincide con la Final Four de BCL, cambia su horario, algo que ya había planificado la ACB semanas atrás. Pasa del 28 de abril al miércoles 1 de mayo (20:45 horas), con poco descanso si aurinegros o malagueños juegan la final en el Stark Arena, incluso la opción de ambos, al ir por diferentes partes del cuadro en esa Final Four. Podrían darse varios enfrentamientos entre Lenovo y Unicaja en este final de temporada, uno garantizado ya para mayo, también abierto para un cruce de play offs ACB. También varía el horario del UCAM Murcia, rival del Unicaja en semifinal, que recibirá al Casademont Zaragoza también el 1 de mayo a las 18:00 horas.