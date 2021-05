Sito Alonso: "Al Unicaja le vino muy bien el cambio de entrenador"

El UCAM Murcia recibe al Unicaja en un duelo directo en el que los universitarios buscan apurar sus opciones de entrar en Play off. Sito Alonso, entrenador del equipo murciano, ha comparecido ante los medios en la previa del partido. “Para nosotros, cada partido es una final. Todos son de dificultad máxima. Lo era intentar ganar en Gran Canaria y lo es ahora contra Unicaja”, decía el técnico.

La ACB, junto con los clubes, han acordado alargar las fechas de la temporada regular para aliviar el calendario de algunos equipos con partidos aplazados, como es el caso del UCAM Murcia. Así, el encuentro contra Morabanc Andorra, previsto para este martes, pasará a jugarse el próximo fin de semana. "Tenemos un poco más de margen para jugar estos cuatro partidos y es una buena noticia para aliviar el cansancio acumulado y recuperar jugadores. La solución que ha buscado la liga ha sido la correcta. Esperemos poder cumplir el calendario y que no haya más cambios. Cruzamos los dedos para que no haya ningún caso más”.

El UCAM Murcia, que hace una semana venía en la mejor racha de la temporada, sufrió dos derrotas el pasado fin de semana. El técnico madrileño tiene claro lo que necesitan para volver a la senda de la victoria. “Tenemos que evitar momentos de desconexión como los cinco minutos del segundo cuarto contra Valencia. Contra Gran Canaria no dimos un plus que otros día hemos estado para remontar el partido. Cuando ya no tienes la emergencia, involuntariamente te relajas. Y si nos relajamos, no podemos ganar. Tenemos que tener más motivación que Unicaja. Es la única manera de que tengamos posibilidades”, afirmaba el técnico rival.

El Unicaja llega con la necesidad de ganar para avanzar hacia el play off. “Vienen con buenas sensaciones después del gran partido que hicieron ante Joventut. No han tenido una temporada estable, pero prácticamente ningún equipo de la liga ha tenido estabilidad de resultados esta temporada. El cambio de entrenador les vino muy bien y tienen gen competitivo. Fotis no solo es querido en Murcia. Le tengo un cariño especial y le respeto muchísimo. Sé la motivación que habrá impregnado en el equipo para entrar en play off”, piropeaba Sito Alonso.

El conjunto universitario está pendiente de la recuperación de Malmanis, dado de alta tras superar el COVID-19, y podría entrar en convocatoria. “Jok y Frankamp están evolucionando bien. Lo que sí está claro es la evolución de Davis y Strawberry. Un jugador de la potencia de Jordan necesita ritmo de competición. Lo necesitamos. Hace cosas que solo puede hacer él, como los 29 puntos que nos permitieron ganar a Baskonia”, cerraba Sito Alonso.