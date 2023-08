Sean Smith, una grata impresión

Además del fichaje temporal de Illimane Diop, también trabaja con el Unicaja en esta pretemporada para ayudar al juego interior Sean Smith. Un apellido ilustre en la historia del baloncesto malagueño, cómo olvidar el papel de Ray y Mike. Sean es hijo de este último. Criado entre Málaga y Sevilla, después emigró a Estados Unidos para estudiar y jugar al baloncesto y, tras experiencias en LEB Oro (Palencia, Coruña y Estudiantes) y ACB (Lenovo Tenerife), estaba sin equipo. Así que en Granada, en el primer partido de pretemporada, un Smith volvió a vestir la camiseta del Unicaja más de 30 años después de que lo hiciera su padre.

"Sean (Smith) está trabajando muy bien, ojalá le salga algún contrato para jugar en algún sitio porque estamos muy contento con su trabajo", decía Ibon Navarro tras el partido de Granada cuando se le cuestionaba por el papel de los jóvenes. La sensación en la plantilla y el staff es generalizada sobre el buen trabajo que está realizando el jugador nacido en Madrid pero que empezó a jugar al baloncesto en Maristas, donde su padre fuera leyenda. En el Palacio granadino estuvo 14 minutos en pista, capturó cuatro rebotes, colocó un tapón espectacular en su primera jugada y se mostró muy activo en defensa, más allá de que no anotara ninguna canasta. Pero estuvo en ritmo e intensidad del partido. Y dará una rotación importante en los partidos de pretemporada para no tener que sobrecargar a los interiores que están sanos con las bajas de Ejim (en el Mundial), Sima, Lima y Kravish, del que se está pendiente de su fascitis para ver si puede llegar al inicio de temporada. Se trajo a Diop, no obstante, para seis semanas para llegar sobrado a la Supercopa y al inicio de Liga.

No jugó en la cantera del Unicaja Sean Smith, que en etapa junior jugó en Sevilla, donde su padre vive actualmente, pero desde el club se intenta mantener los lazos con aquellos jugadores que pasaron por el club aunque no haya relación contractual. De fondo está también la idea de sacar el equipo en LEB Plata que permita elevar el nivel competitivo para los jóvenes y para completar el equipo y darle empaque se puede recurrir a antiguos canteranos. En Los Guindos se han entrenado este verano numerosos jugadores.