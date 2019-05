El Unicaja viaja al completo a Tenerife. Se suman Carlos Suárez y Dani Díez. Según decía Casimiro antes del desplazamiento, de los 52 partidos oficiales del equipo, sólo en 11 se contó con la plantilla al completo. El del encuentro en La Laguna será el 12º. Los dos madrileños están mejor, sobre todo el capitán, que ha completado la semana entera de trabajo.

Suárez está recuperado de la microrrotura fibrilar que se produjo en Lugo el 9 de abril. Han sido cinco semanas fuera de la pista después de una pequeña complicación. Díez se lesionó en un tobillo hace 10 días y aún no está a tope, pero echará un cable.

"Carlos ha completado los entrenamientos toda la semana, para Dani ha sido imposible completarlos", explicaba Luis Casimiro: "Aunque Dani cada día está mejor. Van a viajar los dos. Veremos la evolución hasta mañana. Si es necesario que ayude, Dani estará dispuesto. Carlos está en dinámica de equipo, desde el lunes completa todos los entrenamientos. Incluso el último de ayer".

Preguntado por si habrá precaución extra con el capitán por las recaídas que tuvo, Casimiro señalaba que "está en la misma situación que cuando volvió en Lugo. Ha completado una semana entera, compitiendo al máximo. Está para jugar como hizo allí, cuando volvió a resentirse. Había hecho entrenamientos varios. Ha estado 100% en cada segundo del entrenamiento. Y hay entrenamientos más exigentes que los partidos, con una hora y 45 minutos, por continuidad. Lo utilizaré como demanda el encuentro".

"Entra en el capítulo de qué hubiese sido, pero yo intento vivir el día a día, el presente", replicaba Casimiro al cuestionársele por si echaba de menos haber tenido un plantel al completo más tiempo: "Estoy contento porque voy recuperando jugadores lesionados, que en las últimas jornadas no pudimos tener. De 52 partidos que jugamos sólo tuvimos en 11 a todos. Me preocupa pensar en lo que viene, Tenerife y Andorra. No en lo que podía haber sido. Que vayan volviendo jugadores y encontrándose bien es lo más importante".