Suárez: "Si jugamos así ante el mejor de Europa, tenemos que hacerlo igual siempre"

Además de referirse a su estado físico y su recuperación, Carlos Suárez habló en Ser Deportivos Málaga de la situación general del Unicaja, del cambio de entrenador y de la Copa del Rey, de lo bueno y malo que hubo en la competición copera.

"Sí, he visto el partido de nuevo. No nos favoreció el arbitraje, aunque fuera complicado ver la última jugada y siempre va a haber debate. Sinceramente, yo lo vi, que hubo falta, desde el banquillo. También hay que darle a los árbitros la duda de si pitan o no, es una situación difícil", admitía Carlos Suárez, que extendía el foco más allá de la última jugada: "Pero yo veo más lo que ocurrió durante el partido, el nivel para un lado y para otro. Pero tenemos que mirar lo que nosotros hicimos mal para crecer como equipo. Cometimos muchísimas pérdidas. Eso lo pagas contra un Barcelona. Está claro que pudimos ganar el partido y que a lo mejor no nos favorecieron los árbitros, sí. Pero para crecer y para mejorar hay que poner de nuestra parte y ver lo que hicimos mal. La clave principal fue el último cuarto, con el Barça en bonus desde el primer minuto. La gente que ha jugado a esto sabe que la manera de defender ya no es la misma. Tienes miedo de ir al límite, al contacto, y dar dos tiros libres gratis. 32 tiros libres ellos y nosotros 16, al final se demostró eso. Más que la última jugada, es eso".

Las técnicas a Alberto Díaz y Adam Waczynski por flopping en la Copa causaron estupor. Se le preguntó a Suárez si ese mensaje de Joan Plaza durante y después del Betis-Unicaja, en el que decía que "no era baloncesto" eso de forzar faltas de ataque, podía haber influido en los árbitros. "Joan lo dijo en ese momento en caliente porque su equipo está en una situación complicada, durante un partido. No creo que después de haber tenido a un jugador como Alberto cuatro o cinco años piense así. Es lo que yo creo. Seguro que le preguntas a Joan y no opina así. Siempre ha puesto a Alberto como referencia. Hay intento de presionar a los árbitros, pero no creo que piense eso Joan de él", decía Suárez.

Acerca del cambio de entrenador, decía Suárez que ahora hay "un poco más de orden. Luis da más libertad al jugador. Fotis es más ordenado, más sistematizado y es lo que ha cambiado. Estábamos un poco mentalmente tocados por las muchísimas derrotas. Tenemos que sacar conclusión de la Copa, que acabas hundido por la derrota, pero fríamente ves que si has jugado el partido que has jugado contra el que yo creo que es, ahora mismo, el mejor equipo de Europa, tienes que hacer lo mismo en todos los partidos. Es lo que tiene que tener en la cabeza el jugador, jugar siempre al mismo nivel", afirmaba el de Aranjuez.

"Te tienes que centrar en la Liga, ya no nos podemos meter en la Eurocup, pero no nos podemos dejar llevar, son esos dos partidos que deben ser un examen para mejorar como equipo y afrontar los que quedan. Creo que salimos reforzados de la Copa. Ningún director deportivo o entrenador daba nada por nosotros y el mejor partido de la Copa ha sido el Unicaja-Barcelona", razonaba Suárez sobre lo que viene, al tiempo que era preguntado por la posibilidad de un fichaje: "Hay gente que es su trabajo, siempre será una ayuda bienvenida si viene algún jugador. Tenemos que sacar esto adelante y tenemos que acabar la temporada de la mejor manera. Está claro que para el Unicaja no meterte en el Top 16 es un fracaso. La Copa es buena. Quedamos eliminados de primeras, pero la sensación no es la de un equipo que se deja llevar. Y en la Liga hemos tenido una racha muy mala, muy mala. Esas derrotas en minutos finales de partidos igualados nos ha condicionado en los dos últimos meses".

Por último, Suárez tuvo un recuerdo para Milosavlejvic. "Me he despedido de él, es una pena que Dragan no haya podido jugar de nuevo con la camiseta del Unicaja. Lo ha intentado todo para volver a jugar y esperamos que volvernos a enfrentar en la cancha", decía Suárez.