Suárez volvió a vestirse y Francis Alonso se dobló el tobillo

El Unicaja comunicó a última hora de la mañana, después de la sesión de tiro realizada por el equipo en el Carpena, que Carlos Suárez volvería a vestirse por la tarde en el partido ante el Herbalife Gran Canaria, más de siete meses después de jugar su último partido, en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barcelona. Desde entonces, el problema muscular en el gemelo, recurrente en las tres anteriores temporadas, le ha tenido fuera de las pistas. El capitán vibró con su equipo desde la banda, recibió una gran ovación en la presentación y volvió a recuperar sensación.

En las dos últimas semanas, Suárez se ha ido integrando progresivamente. Está médicamente con el alta después del proceso de rehabilitación, pero ahora se trata de hacer una pretemporada particular (ya no hizo al de 2020/21 porque se lesionó al inicio) para que todo el cuerpo está preparado para dar lo mejor. Se va con cautela en todos los estamentos por los precedentes, aunque no deja de ser una grata noticia ver al capitán trabajar con todos sus compañeros y acercarse a una reaparición que debe ayudar al equipo a ser más competitivo y solvente por sus cualidades. No obstante, hay que ser pacientes para esperar una versión buena de Suárez. Con su incorporación, sólo Darío Brizuela está fuera, pero se le espera en breve.

En el plano negativo, Francis Alonso no pudo jugar en el tramo final porque tenía un problema físico, se había doblado un tobillo, decía Fotis Katsikaris tras la rueda de prensa. Se aguarda a su evolución.