La Supercopa ACB en Málaga se retrasa al 2025

La Supercopa ACB que albergará Málaga será la de 2025, no la de 2024, como en un principio estaba marcado. Información apuntada por La Opinión de Málaga, supone una pequeña variación en los planes, que no afecta a la próxima Copa del Rey, intocable que será en el Carpena, pero no con ese extra que se concedió al Palacio. Sí, aunque no habrá que esperar un año más. El Unicaja está en una gran posición para estar el próximo año en la Supercopa, la final en Murcia concederá a los malagueños un billete si Real Madrid y Barcelona monopolizan el resto de competiciones ACB. Si hay clásico en la final de Liga y Copa, el Unicaja participará en 2024, como subcampeón de esta Supercopa. ¿En qué sede? Por dilucidar en las próximas fechas, pero se cae esa opción de Málaga.

Demasiado elucubrar, pero se puede dar que el Unicaja participe en tres Supercopas seguidas. En 2025 comparecerá como anfitrión, caso del UCAM Murcia en esta edición, por lo que puede volverse una rutina en las próximas temporadas que el verano esté marcado por un torneo de pretemporada, así se exterioriza en los clubes, pero que no deja de ser un título oficial y que tiene su trascendencia. Sin el encanto de la Copa del Rey, a nivel impacto en la sede, pero es un fin de semana que es singular para el aficionado al uso, y el ver al Unicaja de de forma rutinaria sería una noticia muy positiva.

Incluso desde el Unicaja, en diferentes comparecencias públicas recientes, daban por hecho que el Carpena tomaría la Supercopa del 2024, año en el que volverá a haber una buena dosis de baloncesto en Málaga; no al nivel del 2023, con el Torneo Centerario FEB y la Final Four de BCL como joyas de la corona, pero la capital costasoleña supone jugar a caballo ganador.