Surne Bilbao - Unicaja: En perfecto estado de revista (71-103)

No cayó la pedrea del cuarto puesto para ser cabeza de serie en los cuartos de final, pero lo más importante es que el Unicaja parece en perfecto estado de revista para los play off, que seguramente sea lo más importante. Con las bajas de Barreiro y Alberto Díaz, el equipo malagueño completó un partido muy serio en Bilbao (71-103) para conseguir un triunfo que le permite llegar con la confianza en pico alto a las eliminatorias. La reacción al palo que fue el desarrollo de la Final Four de la Basketball Champions League ha sido loable, con victorias ante Lenovo Tenerife y los vascos con solvencia. Y con la banda de Ibon Navarro sedienta por redondear un año tremendo, con ganas de competir, al menos es lo que destila. Las sensaciones son buenas, en términos de energía, esfuerzo y concentración. La labor es hercúlea, eliminar a uno de los equipos más rodados y expertos de la competición, el Lenovo Tenerife, con factor cancha adverso. Los dos equipos se han visto mucho las caras y hay picadillo y cuentas pendientes. Por encima de todo, será un gran espectáculo de baloncesto. Son 24 victorias en temporada regular. El Unicaja ha ganado muchísimo. Hacía ocho años que no terminaba con tantos triunfos en Liga. Es un gran balance, con sólo 10 victorias, con un arrastrado del 75% de triunfos entre todas las competiciones.

En Miribilla, donde el Bilbao se jugaba el décimo puesto y posiblemente la clasificación para la BCL o, en su defecto, para la fase previa, el cuadro de Ibon Navarro dominó con puño de hierro desde el primer cuarto (16-21). Con buena concentración, aplicación y también acierto. Cuando los triples entran todo fluye mejor, como sucedía. Es muy reseñable la infalibilidad que el Unicaja ha tenido con los equipos de zona media-baja. Ha ganado los 18 partidos que ha jugado contra los equipos situados entre el décimo y el 18º lugar al final de la temporada. Eso significa que ha habido unos niveles muy altos de concentración. Es humano relajarse en algún momento, regatear algún esfuerzo. Y no, se ha respetado a todos los rivales sin excepción. Alguno costó más, pero es una buena fotografía del ADN que ha construido esta plantilla en tiempo récord y que se pretende que perdure como seña de identidad en esta nueva feliz era.

Buenas vibraciones de Carter, algo alicaído en las últimas semanas, igual que Djedovic. Con más balón parece más feliz el americano, base la mayor parte del tiempo sin Alberto. Metió, reboteó y distribuyó en una sensacional actuación. Igual el bosnio, en su mejor partido numérico en tiempo (14 puntos y cuatro rebotes). Al descanso ya dominaba (41-49) con más margen el Unicaja. Rompió el partido en el tercer cuarto, frisando el 50% en el triple, tiranizando el rebote y rebasando los 20 puntos de ventaja. Y siempre con buenos mínimos defensivos. Al ritmo de Perry y Carter, el Unicaja voló ya en el cuarto final. Mario Saint-Supéry tuvo minutos para dar ramalazos de su calidad, que explotará en élite en cualquier momento. Y el Unicaja llega al play off listo para la batalla y con ganas de estar en semifinales. El estado de revista es bueno.

