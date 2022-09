Sustos de Saint-Supéry, Lima y Perry

Los últimos minutos del Unicaja en La Línea fueron tenebrosos. No sólo por la derrota ante el Coosur Betis después de dominar hasta que faltaban tres segundos y Evans metiera un triple ganador. Hubo tres jugadores que debieron retirarse del partido y no volver por diversos problemas físicos.

El último fue Kendrick Perry, jugador esencial por ser el único base hasta la llegada de Alberto Díaz. El americano con pasaporte montenegrino acometía una penetración y pisó mal con su tobillo izquierdo, que se torció. Se quedó tendido en el suelo con ostensibles gestos de dolor. Fue ayudado a llegar al banquillo, donde se le colocó hielo y lógicamente no se le forzó ante lo que viene por delante. Habrá que esperar a las pruebas para ver el alcance.

Antes, fue Augusto Lima, quien el atacar un rebote de ataque recibió un golpe y no cayó bien. Se quejaba de su hombro izquierdo. Igualmente, el brasileño ya no regresó a la pista más. También tuvo que lamentar un golpe el canterano Mario Saint-Supéry, que apenas pudo estar unos segundos en pista al final del tercer cuarto. Mientras defendía, un bloqueo duro de Eulis Báez que le pilló desprevenido golpeó su espalda. Debió retirarse al banquillo porque no se podía mover bien. Igualmente, habrá que esperar al alcance.