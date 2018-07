No sigue Romaric y tampoco Morayo Soluade. Otro jugador reclutado por el Unicaja a principios de la década (2011) que cumple un ciclo en el club. Como se relataba ayer, se hace tabla rasa con los jugadores jóvenes de una generación que ha dado cierto uso al primer equipo pero sólo se ha consolidado con Viny Okouo. Y de aquella manera. No está claro que el futuro en el club del congoleño sea muy extenso. Acaba contrato en 2019 y rechazó su renovación.

El Unicaja entiende que en la estructura actual de la plantilla no hay hueco para jugadores que ya tienen 21 y 23 años y que se considera que aún no tienen el nivel necesario para ser uno de los 12 de la plantilla. Se les estima y se seguirá su evolución, pero sus sueldos ya empezaban a crecer y cederlos nuevamente implicaba una ampliación de contrato que no satisfacía a ninguna de las dos partes. El acuerdo ha sido amistoso y existe agradecimiento mutuo. De hecho, Romaric trabajaba ayer mismo en las instalaciones de Los Guindos a las órdenes de Boni Ndong.

El club y los jugadores entendían que lo mejor era separar sus caminos

En el caso de Soluade, su temporada a las órdenes de Joan Plaza ha dejado destellos de jugador interesante, con energía y piernas. Pero no ha dado el mínimo para conseguir un hueco en el plantel. También ha influido la reducción de plantilla en un efectivo tras el descenso de Euroliga a Eurocup. Igual en ese escenario hubiera entrado algún jugador más. Soluade ya ha jugado con Inglaterra en la última ventana a nivel absoluto y tiene buen cartel tanto en la ACB como en Europa. Ha dejado algún partido brillante en Euroliga y eso siempre llama la atención.

Así que de los jugadores que tienen contrato en la cantera y que no tendrán hueco en la primera plantilla sólo queda por encontrar destino Ignacio Rosa. El club ultima su cesión a un equipo de LEB Oro para que eleve su nivel de exigencia. Con 19 años recién cumplidos y tras una temporada completa de entrenamientos a las órdenes de Plaza y de minutos en la Liga EBA, le toca demostrar fuera de casa. No hay dudas de sus condiciones, pero debe fortificar su carácter y competitividad. Llegó a Málaga procedente de Los Barrios en edad infantil y cumplió ya seis temporadas en Los Guindos.

Así que, Viny aparte, se espera a la siguiente ola, que ya tiene un dos por delante en la fecha de nacimiento. Se marcha a Estados Unidos Jesús Carralero, otro jugador de físico interesante que será seguido, y en el primer equipo estará Morgan Stilma. A sus 18 años, el pívot fuengiroleño de nacionalidad holandesa renovó por tres temporadas con el club y estará a las órdenes de Luis Casimiro como el jugador número 13.