Tim Abromaitis y Jaime Fernández, balance y dudas

La plantilla del Unicaja se reunió ayer por última vez en la temporada. Hubo una charla de despedida con los responsables de la entidad en el Carpena. Esta vez no se celebró la tradicional comida. La temporada ha sido bastante dura. Lógicamente, también para los jugadores. Los jóvenes seguirán haciendo trabajo de postemporada y también los jugadores españoles seguirán trabajando en estas semanas. Hay la posibilidad de una convocatoria para las ventanas de finales de junio por parte de Sergio Scariolo con la selección española.

Se está en proceso de evaluación para tomar decisiones de calado. Todo indica que Ibon Navarro seguirá, hay vínculo entre las partes, pero hay que digerir el último mes, que ha sido duro. Dos de los jugadores que acaban contrato y que podrían entrar en algún escenario de plantilla son Tim Abromaitis y Jaime Fernández. El americano, ahora ocupando plaza de comunitario, ha sido el hombre más regular de la temporada.

“No sé nada, no me dijeron nada. Siempre pasa, hay que esperar a que todo acabe, hay que esperar a que las cosas evolucionen, aún no sé mi futuro. He tenido dos años aquí y estoy preparado para lo que venga. Me gusta mucho este sitio, este club y esta ciudad. Me gustaría pasar un mejor año que los dos que viví deportivamente. Querría vivir un buen año de baloncesto aquí y no sé si va a pasar. Hubo muchos momentos difíciles en estos dos años. Personalmente tenía expectativas más grandes, pero es así esto, no van las cosas como quieres a veces. Ha sido un poco duro, pero es deporte. Creo que el club va a mejorar deportivamente. Es una organización muy buena y muy sobria que tendrá un buen futuro. No sé qué va a pasar conmigo”, valoraba Tim Abromaitis a la salida de la reunión: “A mí me gusta mucho Ibon, es igual que yo, no sé que va a pasar. Me trató muy bien, todo el mundo aquí lo hizo. Así que ya veremos qué pasa. Conectamos bastante, estamos bastante de acuerdo con cómo jugar, hay una buena relación y ya veremos si continúa”.

“Puede ser que haya jugado mejor este año. Tuve un rol un poco diferente, siempre es más fácil cuando llevas más tiempo con el equipo, cuando ya conoces a los compañeros y tienes más confianza. Intenté hacer mi trabajo todos los días y siempre soy bastante autocrítico. Yo creía que podía haber hecho algo más”, opinaba sobre su actuación.

Jaime Fernández cumplió su cuarta temporada en Málaga. Las dos últimas han sido duras. Las lesiones le han cortado ritmo en el momento de madurez de su carrera. Por las situaciones contractuales de otros compañeros el encaje parece más complicado. Un jugador de calidad y cupo va a tener salida a un buen club en el mercado. Sería doloroso verle partir, pero el club debe tomar decisiones para equilibrar una plantilla que no ha funcionado. “La verdad es que mi foco ha estado en la temporada. Ahora que acaba de terminar no tengo ni idea de lo que el club quiere de mí, no sé si quieren que siga o no. No tuve una reunión individual. A nivel personal estos dos años han sido muy duros, como para cualquier aficionado o quien estuvo dentro. Decepcionante porque quieres competir por cosas mejores y no ha sido así. Pero no echo balones fuera, también es una cuestión mía. Quizá no he estado al nivel. Siempre dije que estoy enamorado de Málaga y de Unicaja como club, de cómo vive la gente de aquí el baloncesto, pero luego hay que valorar muchas más cosas. Veremos”, decía, al tiempo que no ponía paños calientes: “Balance muy malo, decepcionante. A nivel colectivo no hemos levantado cabeza. Cuando la levantábamos nos volvíamos a hundir. Estamos en un club en el que pienso que podemos competir por cosas grandes, pero no ha sido así. Hemos estado todo el año prácticamente compitiendo por no meternos abajo y suerte que no nos hemos metido porque la pelea era terrible. Por lo menos no hemos sufrido, pero está claro que no vale”.

"Muchos altibajos. En pretemporada estaba muy bien, físicamente me encontraba muy bien. El principio de temporada fue el que yo me había hecho una imagen de que quería que fuera el Jaime de Unicaja, lo que quería ser. Después perdí mi confianza durante un periodo, pasé de casi ser uno de los mejores de la Liga a dar un bajón. Son cosas que le pasa a cualquier jugador. Casi todos tienen bajones. Intentaba salir de ese bache, parecía que lo conseguía y llegó mi lesión. Ha sido más dura de lo que esperaba, se hizo más larga de lo que pensaba y me ha costado mucho coger ritmo. Pese a que no estuve brillante, no lo digo por el último partido, a nivel personal estos tres últimos estaba encontrando algo más el ritmo, pero se acabó la temporada. Ha sido así mi temporada”, se evaluaba.

En ese proceso de evaluación está la entidad. Buenos jugadores se irán y lo harán bien en otros equipos con total certeza. Pero juntos en Málaga no han funcionado. Hay compás de espera, haber terminado tan pronto la temporada da margen.