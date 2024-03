Tofas Bursa - Unicaja: A cuartos de la BCL en primera clase (76-80)

Ahí va el Unicaja, volando hacia los cuartos de final de la Basketball Champions League como el único equipo invicto de los 16 en liza en esta fase, con una última jornada de guante blanco ante el Cholet. Es líder garantizado y tendrá el factor cancha en los cuartos de final, antesala de la Final Four, que comenzarán en la primera semana de abril. Acostumbrados al nivel próximo a la excelencia en el que se mueve el cuadro de Ibon Navarro, no fue un partido óptimo en Bursa, pero cuando la victoria estaba en chino a falta de 1:44 en el Tofas Spor Salonu emergió tremendo Kameron Taylor para encabezar un parcial de 0-9 para cerrar en el partido (76-80). Juega bien el equipo malagueño, pero también tiene el colmillo afilado, huelen la sangre. No sólo es capaz de ganar por demolición. Con algún asterisco, como el partido de Copa, se mueve también bien en finales igualados. Y está en cuartos de final con billete de primera clase para cumplir con uno de los objetivos planteados antes del inicio de la temporada, estar en la Final Four.

Fue un partido largo, en el que el Tofas, más necesitado por la clasificación, salió con más hambre y más intensidad. Raro es ver a Ibon Navarro pedir tiempos muertos en los primeros compases del partido, suele esperar a que sus jugadores se asienten y resuelvan problemas. Pero con 14-5, tras un parcial de 10-0, hubo paso por el diván. Estaba haciendo mucho daño Austin Wiley, un interesante interior que se acerca al doble doble de promedio y que también es intimidador. Su rango de anotación es muy limitado, en las cercanías del aro porque su tiro es flojo. Pero encuentran situaciones sus compañeros para facilitarle la anotación. Las salidas de Perry y Kravish cambiaron el ritmo del partido. El de Florida a veces peca de ser algo alocado, pero cuando hay momentos de duda tiene la capacidad de cambiar situaciones de partido. Metió tres triples y reactivó. Igualmente, el interior de Illinois contuvo mejor la sangría que era el bloqueo directo cuando estaban Lima y Sima. Con 28-23 se cerró el primer cuarto, demasiados puntos en contra. Se contuvo en el segundo acto y empezó a defender algo mejor, aunque Prewitt, cuya lesión sería importante la suerte del partido, seguía haciendo daño. Y había ciertos problemas para asegurar el rebote. Al descanso, no obstante, llovía menos (45-43).

Homesley, con dos triples, ponía picante. Alberto intentaba tapar vías de agua en defensa con su arrojo y entrega. Carter ofrecía algún chispazo pero le costaba entrar en dinámica. Cambiaba los quintetos Ibon para buscar soluciones, pero otra vez el Tofas parecía con un punto de más agresividad mayor, quizá con ese factor inconsciente de la necesidad (68-61). Pero, con la contundencia en las dos canastas de los equipos grandes y con un rango superior, el último cuarto cajista fue soberbio. Dejó en ocho puntos a los rivales, que no encontraban huecos. Hubo, eso sí, una sequía en medio del cuarto en la que el Tofas volvió a encontrar cierto respiro para marcharse por 76-71 tras un dos más uno de Winston. Ya en los dos últimos minutos parecía cuesta arriba el duelo, pero Taylor metió un tres más uno, una contra para ponerse y robó un balón esencial para construir un ataque que a falta de tres segundos Carter, a quien nunca hay que subestimar, metió desde la diagonal un triple matador después de una posesión muy bien jugada. Allá va el Unicaja, con la etiqueta de favorito, que siempre pesa. Pero con sangre en el ojo del año pasado y de lo que pasó en la Copa, en el camino para sellar una temporada inolvidable tocando otra vez plata.

Estadísticas