El Turk Telekom de Bouteille y Eric, a la final de Eurocup

El Turk Telekom de Ankara, equipo de los excajistas Axel Bouteille y Michael Eric, jugará la Final de una Eurocup claramente devaluada por el nivel de los participantes, pero que aún mantiene el premio goloso de jugar Euroliga en la edición posterior, interesante para aquellos que van avanzando. Gran Canaria y Joventut se juegan el otro billete. En un formato difícil de concebir, a un solo partido a partir de octavos de final, inentendible. Continuará la fuga este verano, ya con una mayoría de clubes que irán ligados a la BCL, claramente superior a todos los niveles: la estructura de la competición, equipos o premios. La idea es que ambas se fusionen más pronto que tarde.

Los turcos ganaron al Prometey, familiar para el Unicaja, por 74-76. No habían perdido los ucranianos en esta temporada en Europa, balance de 13-0, hasta que en una tarde se va todo el trabajo de nueve meses, sin margen para darle la vuelta, eso es la Eurocup. Con un gran partido de Bouteille, incuestionable su talento, por descontado que una vez saliera de Málaga, el galo iba a relucir. 16 puntos, 8 rebotes y 22 de valoración, con un papel de primer espada en los otomanos. Su temporada es de sobresaliente. 15 puntos, 4 rebotes y un 42% en triples son sus promedios. Ahora tendrá la oportunidad de jugar Euroliga, la pretensión cuando firmó por el Unicaja, una apuesta del club ruinosa, que acabó hipotecando las arcas un verano tras otro.

Muy testimonial el papel de Michael Eric, a quien se le guarda un grato cariño en el club. Tuvo la misma lesión que Augusto Lima (ligamento cruzado y menisco), recuperación de gran mérito a su casi 35 años, apurando su estancia en la élite. Mala suerte su paso por el Unicaja porque tuvo alguna que otra buena tarde, pero el contexto no acompañaba a destacar; ahora con un físico que lógicamente no es de antaño. Resulta novedoso que no se tenga nostalgia por los ex, recurrente en Málaga.