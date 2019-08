Tautvydas Sabonis se retira del baloncesto

Tautvydas Sabonis, el segundo de los hijos de Arvydas, pone fin a su carrera baloncestística como jugador. Canterano del Unicaja desde que se inició en la ACB, jugó varias temporadas en el Clínicas Rincón y en las últimas temporadas jugó en LEB Oro, en Palma, Coruña y Castellón. Con 27 años, Tuty decide dar un cambio en su vida.

"Gracias a todo el mundo que ha tenido un papel en mi carrera hasta este momento. Jugar al baloncesto de manera profesional fue siempre un objetivo y estoy orgulloso de decir que lo conseguí durante nueve años. Echaré de menos jugar el deporte que amo pero ahora busco otros caminos. Gracias", decía en un comunicado a través de las redes sociales el lituano nacido en Valladolid y criado en Torremolinos.

Tuti jugó más de 300 partidos oficiales en categorías FEB y posee un lustroso palmarés en categorías inferiores. Fue campeón de España junior con el Unicaja en 2009 y con la selección de Lituania fue campeón del mundo sub 19 y campeón de Europa sub 16, sub 18 y sub 20. Jugó en la cantera cajistas con Pepe Pozas, Alberto Díaz, su hermano Domas, Abrines, Augusto Lima, Ognjen Kuzmic...

El segundo Sabonis, que este verano ha estado trabajando con su hermano Domantas, empezará a trabajar como miembro del staff técnico de las categorías inferiores del Zalgiris Kaunas, según informaba el periodista Donatas Urbonas. Gran devorador de baloncesto, Tuty quiere seguir ligado al mundo de la canasta.