Txus Vidorreta, un caballero con Martín Urbano

Txus Vidorreta, entrenador del Lenovo Tenerife y rival del Unicaja en partidos previos y posteriores, diseccionó la victoria del Unicaja, pero antes tuvo un recuerdo caluroso para el tristemente desaparecido José María Martín Urbano. "En primer lugar, felicitar al Unicaja por la victoria. Antes de hacer el balance del partido, estuve en dos ruedas de prensa la semana pasada, pero no me parecía el escenario adecuado. Es nuestro primer partido de Liga Endesa desde que José María Martín Urbano nos dejó, y tanto Aniano Cabrera, [director general canario] como yo, queríamos rendirle un pequeño homenaje y empezar esta rueda de prensa con estas palabras. Siempre nos trató muy bien, porque tuve la fortuna de conocerle en los años 90 en Nueva York, mi primer viaje a Estados Unidos, yo era un pipiolo; y porque en cada partido que jugábamos en Málaga, siempre me esperaba en la puerta y hoy no lo va a poder hacer. El partido se lo quiero dedicar porque el CB Canarias se acuerda de José María cada vez que viene a Málaga", decía con caballerosidad el entrenador vasco.

"El partido ha sido tenso, en el buen sentido. Con alternativas, bien jugador por el Unicaja durante más minutos, pero nosotros hemos sido capaces de jugar bien minutos clave, al final del segundo cuarto y tras el descanso. Hemos conseguido jugar mejor que el Unicaja en los últimos cinco; gracias a esos quince minutos hemos podido salvar el average, pero tendremos que ganar a Zaragoza, y seguro que Unicaja irá a Miribilla buscando su oportunidad", cerraba el entrenador bilbaíno, que sigue con su equipo en el cuarto puesto a falta de la última jornada y tiene cerca hacerse con el factor cancha, a una victoria en casa ante el Casademont en la última jornada de este martes en el Santiago Martín.