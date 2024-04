Txus Vidorreta estalla: "La primera parte no ha sido baloncesto"

El entrenador del Lenovo Tenerife pegó una buena rajada después de perder en la final de la Basketball Champions League contra el Unicaja. Para Txus Vidorreta hubo decisiones más que discutibles en el partido e hizo hincapié en ello: "La primera parte no ha sido baloncesto".

"Felicitar al Unicaja. No me preguntes qué ha pasado en la primera parte. No han podido lanzar Guy y Huertas un tiro libre. El ganador es Unicaja. Ha hecho una gran competición. Tenemos que estar orgullosos de cómo hemos competido la final, tuvimos nuestras opciones en la parte final", aseguró el entrenador tinerfeño.

"Lo que creo, insisto, felicitar al Unicaja. Es un equipo campeón, de un nivel extraordinario. Se han encontrado con el viento a favor desde bien pronto. Nos hemos encontrado con muchas dificultades para jugar el uno contra uno, muchas dificultades para jugar el bloqueo directo. Y nos han pitado cuatro faltas en la primera parte", continuó.

"Marce y Guy no han tirado un tiro libre. Son datos objetivos, irrefutables. Vienen de tirar 17 tiros libres. Han tenido un criterio y otro. No voy a poner calificativos a lo que ha pasado en la primera parte. Nos hemos tenido que poner y echarle pelotas. Han tenido la capacidad para mantener la ventaja, pero yo tengo que felicitar a mis jugadores. Hemos jugado con un criterio el viernes y domingo. Han merecido la victoria", remató.