Txus Vidorreta y su sed de venganza: "Empecé a preparar el partido el domingo"

El Lenovo Tenerife se tomó su revancha personal al vencer al Unicaja de forma agónica en su cancha con motivo del partido aplazado de Liga Endesa con motivo de la Final Four de la Basketball Champions League, que se llevó el cuadro de Ibon Navarro. Tras vencer, Txus Vidorreta salió a hablar ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

El técnico quiso quitarle hierro a la final perdida en Belgrado: "Empecé a preparar el partido el domingo, porque yo no hablé de perder un título, sino de ganar una medalla de plata, con lo que nos costó arrancar la temporada. Para nosotros, era una plata con sabor a oro, porque encima teníamos delante a los líderes del líder de la Liga Endesa, como era el caso de Unicaja con una gran plantilla y encima estuvimos cerca y eso nos hizo estar tristes y enfadados, pero eso no dice que no felicitásemos a todos uno a uno y que luego le hagamos el pasillo, que pocas veces lo hace el subcampeón, porque normalmente eso lo hace otro equipo, pero independientemente con que estemos enfadados con cosas de la primera parte, pues reconocemos que son un gran equipo y todos les felicitásemos, pero eso no quita que luego en rueda de prensa, pues me hagan una pregunta y me caliente. Todo eso habla de lo deportivos que somos en este club, pero es que para eso venimos a rueda de prensa y hay que ser sinceros".

Tras esto, destacó los momentos clave del encuentro para llevarse una importante victoria en Liga Endesa: "El equipo ha salido con mucha energía y bien en defensa y ataque. Hemos ejecutado bien el plan de partido que no es muy distinto a lo que planeamos en defensa del anterior partido, aunque sí en ataque. Creo que hemos dominado muy bien el primer cuarto. Tienen una plantilla muy larga y con mucha calidad. En el segundo cuarto, han atacado con muchos arreones a los que hemos respondido muy bien. Nos hemos ido de ocho arriba y contentos, aunque podíamos ir ganando de más. Ir al descanso de ocho ante el líder de la Liga Endesa tiene mucho valor. Hemos tenido muchas bajas y nos hemos tenido que reponer. Hemos conseguido ganar de forma agónica, aunque considero que justa y merecida".

Por último, ha querido repartir méritos entre los integrantes de su plantel: "Para ganar a un equipo que solo ha perdido cinco partidos, pues es que tienen que estar varios jugadores bien, pero Marcelinho ha estado muy cómodo hasta que Alberto Díaz ha entrado y, en un momento del partido, considero que era lo que había que buscar para ir a la línea de personal y, entonces, ellos han estado más acertados. Han tenido una corbata en un partido que nosotros las teníamos todo el rato y luego han tenido una última muy forzada y creo que hemos ganado justamente".