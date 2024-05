Tyson Carter, MVP como base: "Puedo anotar y puedo pasar el balón"

Tyson Carter completó un partido muy profundo en la posición de base, donde está jugando con mucha soltura en este tramo en el que no está Kendrick Perry en pista por sus problemas de rodilla. Fue el director de juego del Unicaja y el más valorado del partido, con nueve puntos, nueve asistencias y tres robos. Activo con manos en la defensa del base rival, ofreciendo un registro distinto, pero haciendo lo que necesita el equipo.

Tras el duelo, Carter hablaba en los micrófonos de Movistar, donde respondía a esa pregunta de qué le gusta hacer más en la pista, si dirigir o anotar. "Me gusta jugar de base, me gusta jugar en las dos posiciones, creo que me gusta compartir la bola y también hacerlo de base, creo que lo hago bastante bien ahí. El coach me pide que haga mi juego, soy un combo, a veces puedo anotar y a veces puedo pasar el balón, lo que el equipo necesite es lo que yo haré, no intento hacer algo que no necesite el equipo", decía el tímido chico de Mississippi, todo un jugón dentro de la pista.

"Jugar agresivo en defensa, somos agresivos y físicos pero ellos lo son mucho también y teníamos que igualar su capacidad para ir al rebote, para presionar y meter manos. Y creo que lo hemos conseguido", decía tras el duelo para referirse a las claves por las que se ganó en el Nou Congost a un equipo que creó más problemas en el primer encuentro de la serie.

Ahora, ya en semifinales, Tyson Carter no tiene preferencias entre los dos posibles rivales que pueden caer: "Sea Valencia o UCAM Murcia son dos equipos muy buenos y va a ser muy duro sea quien sea, con los dos hemos jugado mucho en las últimas temporadas", cerraba.