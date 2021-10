Tyson Carter, el peligro del Lavrio

Tyson Carter (Starkville, Mississippi, 1998) es la principal figura del Lavrio Megabolt, equipo que rinde visita este noche al Carpena. Un ligero anotador de 1.93 metros y 82 kilos que impactó la pasada temporada, la primera como profesional tras cuatro campañas con los Mississippi State Bulldogs en la NCAA. Apuesta por jugadores estadounidenses por calar el cuadro del Ática. Katsikaris decía que era un jugador que pronto estaría en un gran equipo y destacaba esa facilidad para detectar buenos jugadores que tiene el rival de esta noche.

“La clave es trabajar en mi cuerpo, seguir haciéndome más fuerte”, decía esta semana Carter en una entrevista en la web de la Liga griega, donde hablaba tras entrar en el quinteto ideal de la temporada pasada, con más de 19 puntos media por partido.

“La ciudad es hermosa, me gusta todo sobre el equipo y el entrenador. El coach Serelis me ayudó mucho y ese fue un motivo importante para que decidiera el verano pasado volver a Lavrio. Me ayudó a adaptarme a la forma de jugar europea, en defensa y en ataque, y me permitió jugar a mi manera a pesar de mis errores. Tenemos un buen equipo de nuevo. Podemos competir con cualquier rival e intentaremos hacer el mismo recorrido, quizás incluso mejor. Jugar la Basketball Champions League es una muy buena experiencia para mí y para el equipo, tenemos que enfrentarnos a rivales fuertes de diferentes países”, decía Carter justo antes de venir a Málaga, donde tendrá un buen escaparate para mostrar su nivel. Señalaba Katsikaris el caso de Kevin Punter, que debutó en Europa en el Lavrio y que llegó a la Euroliga en Milán, ahora con el Partizan de Obradovic.

“Quiero convertirme en el mejor jugador que pueda y jugar al más alto nivel. ¿NBA o en la Euroliga? Donde la situación es mejor, solo quiero ser el mejor jugador que pueda ser. Todo en el juego se puede mejorar. Me gusta trabajar en todos los aspectos del juego para mejorar cada temporada. Lo principal es trabajar en mi cuerpo, seguir fortaleciéndome”, cerraba Carter, un atractivo del rival.