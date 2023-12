UCAM Murcia - Unicaja: Caza mayor (21:30)

La traca final de este inolvidable, quizá irrepetible, 2003 del Unicaja es potente. Visita al UCAM Murcia y recepción al Barcelona en el Carpena. Después del entrenamiento con ribetes de partido oficial en Atenas, con derrota, el equipo de Ibon Navarro viajó, tras escalas en Zúrich y Alicante, a tierras pimentoneras, donde contempló por la tela cómo el UCAM vencía en su partido de la BCL en Turquía ante el Tofas Bursa, lo que le hacía emular a los malagueños y acceder directamente al Round of 16. Ha habido quejas, no les falta razón, en Murcia acerca de que el partido podía haberse jugado el sábado, como hay otros en la jornada, y dejar un día más de descanso/preparación. Pero también es cierto de que sólo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena.

Ha germinado una cierta rivalidad entre el UCAM y el Unicaja. Ha habido duelos en varias competiciones en el último año. En ACB, en BCL y Supercopa. Unas desafortunadas declaraciones del director general, Alejandro Gómez, en la víspera de los cuartos de final de la competición europea enrarecieron el ambiente, fueron la espoleta. Ha habido trasiego de jugadores. Carlos Cabezas y Augusto Lima son, por ejemplo, muy queridos allí. También Ibon Navarro dejó su huella, llevando al club grana a su primera Final Four de la BCL. Siempre que no se rebasen ciertos límites no es para nada malo que florezcan rivalidades distintas a las clásicas.

El equipo dirigido por Sito Alonso ha dado un salto de calidad esta temporada, aunque ha tenido una baja importante con la lesión para varios meses de Simon Birgander, que proyectaba pelear por el MVP de la ACB. Hakanson reapareció en Turquía después de un pequeño percance muscular que parecía más serio. Y Sito ha cuadrado de momento (también con la salida de McFadden) un equipo que parecía con buenos nombres pero en el que podía adivinarse algún conflicto por la presencia de muchos nombres con necesidad de balón. Al contrario, ha multiplicado sus amenazas, ha mejorado considerablemente el juego interior y por fuera hay mucho peligro. Por ejemplo, con Dylan Ennis, uno de los mejores cañoneros de la competición (16 puntos por partido). Está en el Round of 16, acaricia la Copa del Rey con ese 9-5 de balance e incluso está en la contienda para ser cabeza de serie si derrota hoy al cuadro malagueño.

Para el Unicaja es un partido potente. Una racha de 10 victorias consecutivas en ACB ha multiplicado la confianza del equipo, que ha ganado esos encuentros por 13.7 puntos de media, demostrando superioridad y capacidad para ganar en pistas más complicadas, no la hay más que el WiZink aunque Ibon dijera en la víspera una exageración piadosa para motivar a sus jugadores señalando a la del UCAM como la que más. Djedovic está débil por un virus, Augusto Lima está presto para echar una mano y el hambre parece intacta en un equipo que, de ganar, igualaría la mejor racha de victorias del club en la ACB, conseguida con el gran Sergio Scariolo hace 17 años. En esa conversación está ahora la actual plantilla malagueña, en una dinámica muy positiva. Pero lo de hoy en Murcia en noche prenavideña es caza mayor.