El Unicaja recupera ADN Guindos con Berni y Cabezas: "Podemos transmitir y ayudar"

Berni y Cabezas, Cabezas y Berni, el Unicaja recupera puro ADN Guindos para fortalecer la entidad. Los dos únicos jugadores con su camiseta colgada en el cielo del Carpena, los únicos que han ganado tres títulos vestidos de verdes, los dos chavales malagueños que fueron campeones del mundo. Se marchó en 2009 Cabezas y en 2012 Berni. No vino desde entonces una buena época para el club. Ahora se les recupera para ser embajadores de la entidad. Es un primer paso en una colaboración en la que no se ponen límites futuros. De momento, su labor será más representativa, asistencia a actos, sorteos y partidos, pero también es un master para ellos. Berni tiene presencia en medios (DAZN para Euroliga y Eurocup y TVE con los partidos con la selección) y lleva para adelante su Academia 675 tras seis años retirado. Cabezas, que colgó las botas más recientemente, se centra ahora en su formación fuera de la cancha y tiene negocios prósperos, pero sigue pensando en jugador.

Antonio Jesús López Nieto, presidente de la entidad, ha dado muestras de querer recuperar legados y honrar la historia. La marcha del equipo no es muy ilusionante por ahora, pero López Nieto intenta crear las condiciones externas para todo funcione mejor. Así explicaba la medida. "Es un día especialmente ilusionante, tenía que haberlo hecho 10 años antes y anunciar dos fichajes para la pista", bromeaba el presidente: "Para los cimientos es gratificante, gracias a su buena voluntad van a integrar en la estructura del club. Es algo fundamental, van a regar el concepto, la filosofía de este club. Somos un club de cantera y ellos desde ahí han llegado a la élite del baloncesto mundial. Quería que las camisetas no fueran unas esfinges, sino que sea productivos. Irán a actos institucionales, hablarán con jugadores, con la prensa, serán chicos para todo, de todo saben y entienden. El presidente dará un paso atrás y ellos estarán en los actos institucionales, porque están muy preparados. La magnífica predisposición de ellos ayuda, lo van a hacer bien y van a transmitir ilusión. Pronto haremos que el club esté donde debe estar, a medio plazo volveremos a ser un club de los grandes. Con ellos al lado, volveremos a ganar algún título".

"Es un afirmación absoluta, el club tiene una historia viva, valores e idiosincrasia, en estos puestos van a recorrer en el camino, para todo lo que podamos estarán ahí. Hay sintonía total, anima al entorno. Hay retos, la temporada es complicada, tenemos que tener frialdad, hay las bases suficientes para tener este año alegrías, la vamos a hacer más fuertes con los años. Carlos y Berni serán los pilares para que nos orienten en lo deportivo y lo sentimental. Un equipo que no respeta la historia no tiene futuro. Ahora son embajadores, no se sabe lo que dará la relación, es sólo el principio", ahondaba López Nieto, que justificaba la entrega de la insignia de oro del club a Alfonso Queipo de Llano: "Lo de Alfonso era tan justo que no tiene valor, era una deuda histórica del baloncesto malagueño. Mecenas, entrenador, amigo, la figura que aglutina el pasado, el presente y el futuro porque tiene mucha ilusión con sus 84 años. Sé lo que ha dado en lo económico, en lo humano y lo personal. El baloncesto de Málaga está invitando a sus escuelas. Es un día grande, para además de clasificarnos para la BCL ese día".

"La verdad es que estoy muy contento. Han habido etapas, mi salida hubo momentos que no sé si se cerraron las puertas, pero no me sentía tan cercano como en estos últimos meses. Tiene una consecuencia, que el cambio en la entidad, en nuestro presidente, nos ha acercado. Se lo he agradecido, por todos mis acontecimientos personales. Intentaré aportar mi granito de arena al club de mi vida, con las experiencias de todos los lados donde he estado. Una cosa que me apasiona es estar cerca de los jugadores", expresaba Carlos Cabezas cuando se le cuestionaba por ese acercamiento en los últimos tiempos que concluye con este nombramiento como embajador.

"En los primeros años, a raíz de la salida que nunca pensé que llegaría que iba a ocurrir, costó más, pero con el paso de los años cada uno ha seguido su camino y esta unión ha llegado en el momento que tenía que ser, con la persona adecuada. Sabía que iba a llegar, que acabaría volviendo a la entidad. Cuando ha llegado el momento, ha llegado. No me había puesto un límite ni un momento. Estoy muy feliz de la manera con la que volvemos para aportar un granito de arena", señalaba Berni Rodríguez, que celebraba regresar con su compañero desde infantiles: "Se lo decía, que estaba muy solo por arriba del Carpena y que hacía falta compañía. Siempre nos hemos entendido muy bien en el campo. Se ha visto, de una manera muy natural, volver juntos me hace ilusión doble. Nos entendemos y nos podemos complementar muy bien en esta labor".

"Es un camino nuevo, a ver cómo avanzamos, queremos fortalecer el tema social, ayudar en momentos puntuales a los jugadores, viajar, animarlos, pegarle un achuchón al que le haga falta, decirle que apriete, implantar ese carácter que hemos tenido y que siempre debe estar en la pista", razonaba Cabezas, mientras que Berni iba en la misma línea sobre lo que se podía aportar: "Transmitir los valores del club, en cada uno de los actos que estemos, ahora más concienzudamente, representar. Y tener una visión más externa quizá de lo que ocurra en el grupo. Poder transmitir a los chavales jóvenes, y a los no tanto, que hemos vivido de todo, nos ha ocurrido de todo, que podemos ayudar. Iremos siempre de la mano del entrenador, del equipo. En estos casos, lo que le podemos decir a cada jugar son casos muy individuales, dependiendo de los momentos en que se estén viviendo. Suele estar tan dentro de la burbuja que cuesta dar un paso atrás y mirar con perspectiva, por la experiencia y por estar un paso fuera dentro del grupo podemos ayudar".

Ambos se estrenarán el próximo domingo en Sevilla, en el trascendente partido que Coosur Betis y Unicaja jugarán el domingo. "Vamos a llenar al tercer autobús", animaba Berni, que también cree que el camino pasar por alimentar al primer equipo desde Los Guindos: "Me encanta ver jugadores nacionales, si son de Málaga, mucho mejor. No voy a inventar nada diciendo que es como ha ido mejor al club. Esa unió, ver caras conocidas, cercanas, que sientan y mamen lo que es estar en el Unicaja, es importantísima. De muchos años es la idiosincrasia, una visión que compartimos, empujar para que sea así. Ver cinco españoles no es habitual en un equipo". "La identificación es fundamental, poder tener jugadores nacionales y malagueños, es importantísimo, por el coste, por la identificación, jugadores nacionales y malagueños en la pista es clave", remataba Cabezas. El libro de Berni y Cabezas, el tándem que podía atemorizar un día en el parqué a Holden y Papaloukas, inyectará ADN Guindos al club.