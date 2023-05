El Unicaja y Antonio Herrera separan sus caminos tras cuatro temporadas

El Unicaja comunicó este martes que Antonio Herrera termina su vinculación con el club de Los Guindos una vez concluida la temporada de la Liga EBA. El entrenador sevillano cierra su segunda etapa en el club tras cuatro temporadas en la entidad después de que el club se lo comunicara 10 días después de que acabara el Campeonato de España junior, en el que el equipo cayó con el Real Madrid.

Herrera, que ejerció como entrenador ayudante del primer equipo durante cinco temporadas (2013-2018) a las órdenes de Joan Plaza, regresó a la entidad como director técnico de la cantera y entrenador del equipo junior masculino.

Con una larga trayectoria en las diferentes categorías del baloncesto nacional, incluida la Liga Endesa donde fue ayudante de Paco García en el C.B. Valladolid y del técnico catalán en el Real Madrid y en el Unicaja. También primer entrenador en el Leyma Basquet Coruña de LEB Oro. Después de dirigir al Sáenz Horeca Araberri de LEB Oro también, asumió en 2019 el proyecto de cantera en Málaga.

"La temporada pasada consiguió la clasificación a la Fase de Ascenso a la LEB Plata en una gran campaña en la Liga EBA. Durante este tiempo ha contribuido a la formación de muchos de los baluartes de la cantera del Unicaja en el plano técnico, táctico y personal. Desde Unicaja Baloncesto queremos agradecer a Antonio su trabajo y dedicación a lo largo de estos años y le deseamos la mejor de las suertes en su futuro", decía la entidad en un comunicado. Jugadores ahora en la NCAA, en categorías LEB o en la órbita del primer equipo pasaron por sus manos.

Esta última temporada no ha sido sencilla por las lesiones y no ha sido tan brillante como la anterior. El club ha decidido dar un cambio en la dirección del primer equipo de cantera y en la organización y ya trabaja para crear una nueva estructura, que de momento no será con un equipo de LEB Plata, se confía que sí para la siguiente temporada, 2024/25.