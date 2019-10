El Unicaja vivió una dulce resaca tras la victoria en Vitoria. El equipo llegó a mediodía desde Bilbao y desde el aeropuerto se dirigió al Carpena para celebrar una sesión de recuperación, aunque con trabajo en pista, y disfrutar de una merecida tarde libre antes de desplazarse este martes por la mañana hasta Gdynia.

Será un viaje largo. La plantilla está citada a las 9:30 horas en el Carpena y cogerá un avión con rumbo a Amstedam, donde se hará escala hasta llegar a Gdansk, aeropuerto principal de la zona y a unos 30 kilómetros de la sede del partido. El equipo se alojará en Sopot y se entrenará este martes por la tardes en el Gdynia Arena, escenario del partido con capacidad para 5.500 espectadores.

En la expedición no estará Axel Toupane. El francés continúa de baja tras lesionarse en el adductor de la pierna derecha durante el partido frente al Iberostar Tenerife. Se ha optado por que siga con su recuperación en Málaga para acelerar su puesta a punto. El jugador no ha parado de trabajar estos días. Por ejemplo, el pasado domingo estaba en Los Guindos haciendo puesta a punto a las órdenes de Paco Aurioles mientras el equipo junior jugaba en la EBA. Por el momento de la temporada y por lo traicioneras que pueden ser las lesiones musculares, no se van a correr riesgos. Toupane lleva ya meses de carga tras hacer la preparación y jugar el Mundial con Francia. Este lunes hacía ejercicios de recuperación a las órdenes de Diego Vázquez, preparador físico.

Viajará, como sucedió en Vitoria, Morgan Stilma para completar la expedición. El holandés de Fuengirola aún no jugó minutos oficiales a pesar de vestirse en los dos últimos partidos. En Gdynia puede ser un buen lugar para que tenga algo de cancha.

La victoria en el Buesa Arena ha dado un soplo de tranquilidad y confianza a la plantilla. Sabida es la importancia de la Eurocup esta temporada. Ganar fuera a nivel continental siempre entraña complicaciones y la idea es asegurar cuanto antes el pase al Top 16, a poder ser en una buena posición.