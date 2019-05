El Unicaja se queda en cuadro antes del partido de este jueves ante el Montakit Fuenlabrada. Carlos Suárez no llega al partido, aún no se ha recuperado de su lesión muscular, y tampoco estará Dani Díez, que se produjo un esguince en su tobillo derecho en la vuelta al trabajo de este lunes. El club le da por descartado para el partido ante los fuenlabreños, no así para el encuentro del sábado ante el UCAM Murcia, sólo 48 horas más tarde. El madrileño ya trabaja junto al cuerpo médico para acelerar los plazos de su recuperación y estar en la salida murciana.

Así que sólo estará Kyle Wiltjer como ala-pívot de la plantilla principal. Díez ha ejercido con frecuencia, y cierta solvencia, en esa posición en los diversos parones de Carlos Suárez a lo largo de la temporada. También está la opción de emplear a Morgan Stilma. Un par de semanas atrás, antes de viajar a Valencia, Casimiro ya deslizó que era una opción contar con el fuengiroleño. Jugó testimonialmente allí y en el partido ante el San Pablo Burgos, pero ahora puede tener una oportunidad mayor en tiempo.

Hay satisfacción con cómo se ha empleado el jugador de pasaporte holandés en los entrenamientos con el primer equipo. Su temporada en EBA, complicada por apenas entrenar con sus compañeros de juego, ha sido buena y ha estado con los mayores para dar nivel y profundidad a los entrenamientos. Promedió 14 puntos (59% en tiros de dos, 28% en triples y 76% en libres), 7.3 rebotes, 1.7 asistencias y 15.7 de valoración en el equipo dirigido por Germán Gabriel.

A los otros jugadores que quedan en la posición de alero cuesta más verlos como ala-pívot, aunque no sería la primera vez que Dragan Milosavljevic se desenvuelve ahí. Lo hizo en el Alba Berlín en un periodo de lesiones. El serbio, que tiene alguna proposición ya para el año que viene pero al que le gustaría quedarse en Málaga, siempre está dispuesto a echar un cable. Más raro sería ver ahí a Waczynski.

Igual que se pueden subir jugadores, también se puede bajar a Mathias Lessort. La coincidencia del francés y Shermadini en pista también se ha visto en algún momento dado, pero no es una idea en la que Luis Casimiro haya insistido después de haberla probado. De alguna manera se matan espacios en ataque con la falta de rango de tiro de los dos jugadores, pero también es cierto que se debe ganar poderío en el rebote.

La realidad se ha empeñado en golpear a una de las posiciones en las que más fragilidad ha mostrado el Unicaja. Cuando Suárez se lesionó se valoró la posibilidad de contratar a algún jugador ahí dando salida a Viny Okouo a mediados de enero. Se echaba en falta un jugador que diera más poderío físico a la pintura. Pero no se encontró nada que gustara lo suficiente para hacer ese movimiento, como sí se hizo en el puesto de base. Suárez no estará en los dos partidos de esta semana y Díez no estará en el primero. Hay casting de cuatros.