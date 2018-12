Un beneficio dudoso

Acabar primero o segundo de grupo, es lo que se juega el Unicaja mañana en Kazán. Si gana, lo será matemáticamente. Si pierde, lo será el Unics, con una pequeña salvedad. Si hay prórroga y ganan los rusos habrá que esperar a la última jornada porque para empates (particulares o generales) se eliminan los puntos de los tiempos extra que hayan jugado los equipos. Y entonces habría un 1-1 en el balance particular que haría acudir al general en caso de igualdad tras 10 partidos. La diferencia es mínima (+1 para el Unicaja) si se quitan los puntos de la prórroga del partido del Martín Carpena.

El asunto es que no se percibe un beneficio suculento entre quedar primero y segundo. Sí es cierto que en caso de igualdad en el balance del Top 16 (en semifinales o final) se suman las victorias de los dos equipos de la primera fase para deshacer el empate. Pero en cuanto a los rivales que habrá en la siguiente instancia de la competición no existe demasiada diferencia, a priori. La competición está muy igualada. De hecho, sólo hay dos equipos eliminados (FIAT Torino y Arka Gdynia) de los 24 a falta de dos jornadas, hay opciones para incluso algunos colistas.

Haciendo una prospección de la situación actual, el Unicaja tendría como rivales en el Top 16 (ya prefijados según las posiciones que se ocupen en cada grupo) si acaba como primero al Morabanc Andorra (segundo del grupo A), el Cedevita croata (tercero del Grupo B) y el Turk Telekom turco (cuarto del Grupo C). En cambio, si fuera segundo tendría al primero del grupo C (ahora el mismo el Valencia), el tercero del A (Estrella Roja) y el cuarto del B (Tofas Bursa). Parece más duro el camino siendo segundo por la entidad de los rivales, pero sucede que aún pueden bailar esos puestos. Nadie tiene matemáticamente asegurado su puesto definitivo entre los equipos que tienen ya asegurado el pase, algo que sí puede suceder al final de esta jornada. Comoquiera que el Unicaja abrirá la jornada del miércoles (17:00 horas) no habrá mucho hueco para especulaciones.

Y así lo prefiere Luis Casimiro, que se ha refertido repetidamente a la importancia relativa de quedar primero o segundo en esta primera fase. Sí incide en que el Top 16 es el instante decisivo. Esta franja del torneo se extiende desde el 2 de enero al 6 de febrero. Seis partidos en un poco más de un mes que vertebrarán la suerte de la competición y marcarán la ruta de eliminatorias hasta la final.

En cualquier caso, tras la derrota de Badalona, lo mejor es recuperar sensaciones en Kazán ante un equipo de nivel Euroliga. Fue el que más complicaciones causó al Unicaja en el Carpena en las dos competiciones. Se mostró como un bloque atlético y físico al que mañana tendrá que medirse. Sin saber si hay un beneficio clasificatorio por la victoria.