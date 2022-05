El Unicaja junior cae con el Barça (74-61) y se medirá en octavos de final al Guadalupe extremeño

El Unicaja junior masculino perdió en la última jornada del grupo del Campeonato de España junior, que se celebra en Huelva, ante el Barça (74-61), que dirige el ex jugador Roger Grimau. El equipo de Antonio Herrera completó un buen partido, compitiendo con el equipo catalán, con una renta en torno a los 10 puntos casi todo el partido. No se dejó de ir pese a que ganar o perder no cambiaba sustancialmente la dificultad del cruce.

Herrera no sobrecargó a sus jugadores de minutos (24 el que más) porque ahora viene lo importante. Álvaro Folgueiras fue el jugador más destacado en los malagueños, 16 puntos y 15 rebotes para 27 de valoración. Tanchyn sumó 10 tantos y siete rechaces y Álvaro Mena 10 puntos, seis asistencias y cuatro robos.

El Unicaja se medirá ahora al CB Guadalupe Gold extremeño, un equipo peligroso porque trabaja como una Academia en régimen de estudio y entrenamientos. Anteriormente estaba en Canarias. Se impuso en su grupo en el partido clave al Bilbao Basket.