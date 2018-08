Roberts: "Me gustó el 'feeling' que desprende Málaga"

Con aplomo y seguridad en sus palabras, Brian Roberts reflejó en su presentación como jugador del Unicaja lo que se espera de él en cuando a actitud. Se soltó con un par de frases en español, dice que está en la ciudad ideal para vivir con su mujer y sus tres hijos, que tiene grandes recuerdos de sus visitas con Bamberg y Olympiacos, y expresó su gusto por la idea de Casimiro de correr.

Carlos Jiménez, director deportivo, explicó lo que se pretende con la incorporación de Roberts. "Es la última presentación ya, mostramos la satisfacción que tenemos a todos los niveles por la incorporación de Brian, por lo que representa como jugador, por la información personal y profesional que tenemos y por lo que vamos constatando todo lo bueno recibido en primera persona", decía el responsable deportivo del club: "Luis expresaba la satisfacción porque fue una de las primeras opciones. La trabajamos durante mucho tiempo. Buscábamos un jugador con experiencia en Europa, también la tiene con mucha presencia en NBA, nos medimos en Euroliga y que siempre nos ha llamado la atención por su presencia. Su comportamiento nos transmite muy buenas sensaciones, su predisposición al trabajo es ejemplar. Buscamos sapiencia, capacidad en la toma de decisiones... Wiltjer lo definía como un gran profesional y un gran compañero. Queremos corroborarlo".

Señaló de primeras Roberts un detalle esbozado por Casimiro en la víspera, la rapidez con la que se pretende jugar, como lo que más le había llamado la atención de las primeras sesiones de entrenamiento. "La gran diferencia es que queremos jugar rápido, usar la velocidad, es algo que creo que es ideal para la plantilla que tenemos. Es bueno jugar con velocidad, con transiciones, casa con las cualidades del equipo", razonaba Roberts.

Explicó el de Ohio los motivos por los que eligió Málaga entre alguna que otra oferta que tenía. "Cada vez que jugué me gustó el feeling de la ciudad, siempre le recordé, la atmósfera en el pabellón, la vibración en general... Sentí que era un buen lugar para continuar mi carrera y para que mi familia viva, estuvo siempre en mi cabeza Málaga", señalaba Roberts, que recitaba los recuerdos que le dejó el doble enfrentamiento del año pasado con el Unicaja: "Recuerdo, que jugaron muy bien, dinámicos, más de lo que lo hacíamos nosotros. Sé que sigue un buen bloque de jugadores, intentaba mantener a todos los jugadores metidos. Es un equipo rápido, competitivo. Los dos partidos jugaron el partido completo".

"Creo que la adaptación será fácil. Siempre disfruté en Málaga, mi familia está entusiasmada por venir aquí. Estuve aquí unos días y todo me pareció bonito", dijo Roberts cuando fue preguntado por el periodo necesario para verle a buen nivel.

Trató el base americano otros temas:

Objetivos: "Todo el mundo tiene el mismo objetivo, ganar títulos. Es algo para lo que juego, para ganar. No creo que este equipo sea diferente, Eurocup, Copa o la Liga, lo que sea. Es algo que podamos discutir ahora pero que hay que trabajar, eso depende de cada día".

Protagonismo: "El año pasado fue diferente mi rol en el Olympiaco, traté de ajustarme. Este año quiero ayudar, quiero dar más. Seré capaz de jugar más mi juego, tener más opciones. Hay un buen roster, eso es una gran ayuda".

Dorsal 22: "Desde que tenía 10-11 años lo llevo, es el número que tendré toda mi vida. No significa nada especial".

Base o escolta: "No me importa jugar de uno o dos, puedo jugar en las dos fácilmente, salir de bloqueos y tirar o jugar yo el pick and roll. Me siento cómodo en las dos, no tengo preferencia".

Liderazgo: "Comprendo que con mi experiencia y por el nivel al que he jugado debo ayudar a los jóvenes, hablarle de diferentes situaciones en las que se van a encontrar, es algo que me gusta. Pero a mí, aunque se puede ser un lider hablando, me gusta más dando ejemplo con hechos que diciéndolo. Puedo hablar, pero prefiero lo otro, demostrar".

Wiltjer: "Ayuda tener un compañero del año pasado, nos conocemos dentro y fuera de la pista. Nos ayuda a nosotros y también a adaptarnos antes que al equipo. Creo que haber jugado antes juntos será positivo".