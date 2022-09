El Unicaja gana al Coosur y vuelve con buenas sensaciones desde Lisboa (84-92)

El Unicaja regresó con buenas sensaciones desde Lisboa. Aún en proceso de construcción inicial, con medio equipo fuera, el equipo malagueño se impuso (84-92) al Coosur Betis en el partido por el tercer puesto del Torneo Internacional lisboeta, ofreciendo una mejor imagen que en la víspera ante el Sporting. El equipo de Ibon Navarro redujo el número de pérdidas (15, por 23 asistencias), lanzó por encima del 40% en triples, el 60% en tiros de dos y del 80% en libres y mostró alegría para correr y crear situaciones favorables para que los interiores culminaran.

En defensa aún hay demasiados desajustes y se conceden canastas fáciles, pero es parte del proceso sin jugadores capitales en esa faceta, aún en sus partidos de selecciones. Estimables aportaciones de los chavales de la cantera. Esta vez quien más brilló fue Álvaro Mena, que mostró su descaro habitual para sumar 12 puntos (2/3 en tiros de dos, 2/2 en triples y 2/2 en libres), además de dos asistencias y dos robos para 14 de valoración. Más allá de eso, la frescura para jugar ante un equipo de ACB como lo hace en EBA. También destellos de Mario Saint-Supéry, con un canastón, un par de ellas en la que tras desbordar no tuvo el tino, y varias asistencias (cuatro, como el primer día). Contribuyó también Rubén Vicente. Durante un buen tramo del segundo cuarto los tres formaron el perímetro cajista de manera simultánea y el equipo no se resintió, tuvo un parcial favorable ante los béticos. Ahí es Shannon Evans quien vuelve a tener las llaves del equipo de Casimiro, fue quien más produjo, aunque tiene un buen acompañante con Robert Johnson. Nzosa tiene unas molestias que no permitieron verle enfrente. Con alternativas en el marcador por las dos partes, el partido se desarrolló con mayor dominio cajista, hasta el descanso con 10 puntos de renta (37-47).

La segunda mitad fue más de color sevillano, con un tercer cuarto en el que el Unicaja se atascó. Dylan Osetkowski mostró sus cualidades ofensivas, con recursos para pasar y crear juego (aunque sólo computara una asistencia), no sólo para anotar (fue el máximo anotador, con 19). Carter volvió a dejar jugadas eléctricas, alternando con alguna desconexión que es gran parte de su mejora (15 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes). También incrementó en la segunda parte su aportación David Kravish, que se fue hasta los 16 puntos (cinco rebotes) para ser el jugador más valorado del partido (21).

Es complicado extraer conclusiones de estos partidos de pretemporada, con las plantillas menguadas y en los primeros compases con abundante carga de trabajo en las piernas. La siguiente prueba será en el Costa del Sol, ante dos equipos de Euroliga como el Madrid y el Zalgiris, con bajas también en los dos equipos. Pero el equipo malagueño se vuelve con mejores sensaciones tras una victoria ante el Betis a tres semanas de la previa de la BCL.