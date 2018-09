Domas Sabonis, en el Top 100 de la NBA para Sports Illustrated

Queda algo más de un mes para el inicio de la temporada de la NBA. Vivirá allí su tercera temporada el canterano del Unicaja Domantas Sabonis, que experimentó una gran campaña anterior en los Indiana Pacers. Fue el equipo del Este que más cerca estuvo de tumbar a LeBron James.

Domas, a sus 22 años, progresó notablemente respecto a su estreno en Oklahoma. Y ahora se le ve como un jugador plenamente consolidado en la NBA. De hecho, la prestigiosa publicación Sports Illustrated le coloca entre los 100 mejores jugadores de la Liga en el ranking previo que elabora antes de comenzar la temporada. Concretamente, en el puesto 79.

"Todo lo que Sabonis necesitaba era espacio para hacer su juego. Los Thunder no se lo ofrecía. Después de draftearle en 2017, Oklahoma City le aparcó en el perímetro y su frustración creció. Un cambio de escenario relanzó su carrera. Con un traspaso a los Pacers rebasó las mejores expectativas, la clase de cambio que permite a un joven de 22 años intentarlo, fallar y encontrarse a sí mismo. A Sabonis (11.6 puntos, 7.7 rebotes y 2.0 asistencias) se le permitió optimizar sus fortalezas y desarrollarse", dice textualmente Sports Illustrated sobre el jugador formado en la cantera malagueña desde los 5 a los 18 años.

"El comportamiento de Sabonis cambió completamente. El petrificado rookie fue reemplazado por un anotador intuitivo y un creador de juego. Tomar decisiones a partir del pick and roll y trabajar desde el poste le dio comodidad. Eran espacios en los que sabía cómo navegar, llenos de lecturas que él sabía ejecutar. Una fácil química se creó entre Sabonis y Victor Oladipo. Los Pacers empezaron a confiar en él, tanto que Sabonis se convirtió en el liberador de presión cuando los bases de Indiana caían en los traps en la postemporada. Sabonis no es perfecto (la preocupación por su desdibujada defensa es perfectamente válida), pero el sentimiento es que ha mostrado trazos de un talento descomunal", remacha la publicación americana sobre Sabonis, que no estará con Lituania en estas próximas ventanas.