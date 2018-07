Notable presencia cajista con España

Notable presencia cajista en las dos listas que ha publicado la Federación Española de Baloncesto esta tarde. Seis canteranos del Unicaja han sido reclutados por el combinado nacional este verano, además de Ignacio Rosa que empieza este sábado el Europeo sub 20. Un hecho con pocos precedentes en Los Guindos.

Pablo Sánchez. Rubén Domínguez (que la próxima temporada jugará en el CB Torrelodones madrileño), Javi Rodríguez y Jeffry Godspower aparecen en la lista que ofreció la sub 16. El conjunto de Javier Zamora disputa desde el 10 de agosto el Campeonato de Europa en la ciudad serbia de Novi Sad. La convocatoria cuenta con 17 jugadores, por lo que cinco no pasarán el corte. El técnico aprovechará la concentración en Palma de Mallorca, del 16 al 26 de julio, para tomar la decisión. En las islas disputarán un torneo amistoso, así como otro en Italia.

En Palma también se reunirá la sub 17, que este estío no tiene competición oficial. El equipo del ex cajista Chus Lázaro, que cuenta con Chiki Gil (entrenador del cadete del Unicaja este curso) como técnico ayudante, entrenará durante una semana, del 22 al 29 de julio. Allí disputarán varios amistosos, entre ellos uno con la sub 16. En esta lista aparecen Alessandro Scariolo e Ismael Tamba, que esta temporada han jugado en la Liga EBA a las órdenes de Paco Aurioles.