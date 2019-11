La carrera de Mindaugas Kuzminskas está en un punto de inflexión. El jugador lituano, que durante tres temporadas dejara una grata impresión en Málaga antes de marcharse a la NBA, previo paso fantasma por el Darussafaka, no se consolidó con los Knicks, firmó por el Armani Milano, en el que estuvo año y medio, y ahora se marcha del Olympiacos, por el que firmó el verano pasado, para firmar por el Lokomotiv Kuban, equipo que es uno de los máximos favoritos para ganar la Eurocup, en la que también contiende el Unicaja.

La creencia generalizada cuando se marchó de Málaga es que quizá no se le había sacado el mejor rendimiento posible al lituano, pero lo cierto es que en ningún sitio posterior ha tenido la regularidad y el protagonismo del que dispuso a las órdenes de Joan Plaza en Málaga. El técnico catalán se refería a esa circunstancia en una entrevista en este periódico el pasado mes de septiembre. "Kuzminskas es un tipo de jugador especial, con gran talento y aún mejor personalidad. Necesita sentirse querido e importante para el equipo y el entrenador", decía de él quien lo tuviera cuatro temporadas, una en el Zalgiris y tres más en el Unicaja, a sus órdenes. Durante el pasado verano, el nombre de Kuzminskas estuvo en la mesa del club de Los Guindos para reforzar el equipo, pero se decidió afrontar otras opciones que se consideraban más acordes al perfil que se buscaba.

5.8 puntos y 2.2 rebotes eran los números de Kuzminskas, en poco menos de 13 minutos, en la Euroliga con el Olympiacos a las órdenes de Kestutis Kemzura, justamente un compatriota suyo. El equipo de El Pireo marcha con un balance de 2-5. Pero entiende Kuzminskas, según explicaba a su llegada a Krasnodar, que su rol era distinto al que había acordado cuando firmó y el técnico era David Blatt. "En el verano, firmé un contrato con el Olympiacos. David Blatt me llamó personalmente. Me gustaba el equipo y la posibilidad de jugar a sus órdenes. Pero, desgraciadamente, como sabemos, todo cambió de un día para otro. Con el cambio de entrenador, mi posición en el club cambió mucho y no se correspondía con mis ambiciones", decía el lituano.

Tanto en su etapa en Milán como en la selección nacional, Kuzminskas ha alternado posiciones de tres y cuatro. No ha encontrado su mejor baloncesto en Grecia y ahora jugará por primera vez en Rusia. "Había una oferta de Krasnodar. Para mí, Lokomotiv no es un equipo extraño. Conozco bien al entrenador, Luca Banchi, nos cruzamos en el campeonato italiano, me gusta cómo hace su trabajo. Conozco a Ginas Rutkauskas (vicepresidente de Lokomotiv), con Mantas Kalnietis jugué en el equipo nacional en la Copa del Mundo y fuimos compañeros de equipo en el Zalgiris y Milán. Y, sin embargo, el factor principal en mi decisión de mudarme a Krasnodar es que el Lokomotiv es un equipo competitivo".

No obstante, pese a su teórico favoritismo, la situación del Lokomotiv Kuban no es muy cómoda en la Eurocup. Marcha cuarto en el Grupo B, con un balance de 2-4 y empatado con Limoges y Rytas Vilnius. Por encima están Partizan (5-1), Venezia (4-2) y Tofas Bursa (3-3). Así que aún tiene que asegurar su pase a la siguiente fase un equipo confeccionado para estar en las rondas finales, con hombres de peso como Sam Dekker, recién llegado de la NBA, el citado Kalnietis, el poderoso Johnny O'Bryant o el núcleo ruso, con Fridzon y Dmitry Kulagin. Y es que el presupuesto del equipo ruso es, nada menos, que de 18.6 millones de euros, sólo rebasado en Rusia por CSKA (40), Khimki (33) y Zenit (26). No hay cifra más alta oficial en la Eurocup.