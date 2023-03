El Unicaja e Ibon Navarro firmarán un nuevo contrato de larga duración

La semana sin partido entre semana servirá para que el Unicaja anuncie alguna gestión importante, como ya anunció el presidente López Nieto semanas atrás. La que más, la ampliación de contrato de Ibon Navarro, que puede llegar hasta 2026 si se dan los supuestos recogidos en el nuevo contrato. Ya antes de ir a la Copa del Rey el club había comunicado al técnico y su agente que la continuidad para la próxima temporada sería efectiva, que la satisfacción con el trabajo realizado era total. Tras lo que pasó en Badalona se ha culminado una ampliación de contrato que es clave de manera estructural para el futuro de la entidad. Una gran noticia para el baloncesto malagueño.

Ibon Navarro será el capitán de la nave en las próximas temporadas. La apuesta realizada hace 14 meses, poco más de un año, para enderezar un barco a la deriva deportivamente ha resultado un éxito y el Unicaja ha vivido una metamorfosis espectacular culminada con el quinto título de la historia del club y con excelentes perspectivas para rematar la temporada, en cuartos de final con el factor cancha en la BCL y en quinto lugar en la ACB. Los mejores ciclos de la historia del Unicaja (Imbroda, Maljkovic, Scariolo o Plaza) han llegado con estabilidad en el banquillo durante al menos cuatro años, lo que se pretende que tenga el entrenador vitoriano en Málaga para seguir construyendo. El título llegó antes de lo que todo el mundo podía vaticinar, pero queda trabajo por hacer. Juanma Rodríguez y Antonio Jesús López Nieto, director deportivo y presidente, apostaron por Ibon Navarro tras salvar al equipo de una trayectoria que amagaba con drama y pese a un final de 2021/22 con seis derrotas seguidas en ACB. Era su hombre después de verlo trabajar y la respuesta ha sobrepasado todas las expectativas.

Es también la ampliación de contrato de Ibon un acicate para la continuidad del bloque. Se están viendo versiones de jugadores que se acercan al pico de su carrera. Ello está provocando el lógico interés de equipos de mayor tamaño. Hay proposiciones o interés de equipos de Euroliga por no menos de cuatro jugadores de la plantilla actual del equipo malagueño. Pese a ello, se está trabajando para amarrar al núcleo y al máximo número posible de componentes. Hay voluntad recíproca, pero esto es baloncesto profesional. Se aspira a conservar al menos el 80-90% de la plantilla actual, que ha demostrado química y competitividad al extremo, ganando mucho, como ya si no se recordaba en Málaga. Y honrando a la camiseta y al escudo y conectando con la afición, hay buenos jugadores y también carisma, que nunca sobra. Se han revalorizado y el club explora fórmulas para garantizar que ese bloque no dure sólo esta temporada, sino también con compromisos más extensos.

En su entrevista con Málaga Hoy después de ganar la Copa del Rey, Ibon desplegaba alguna de las claves de lo que podía venir. "Las cosas que funcionan hay que intentar no cambiarlas, además porque se puede pretender mejorar y a veces se empeoran. Será difícil, no imposible, pero muy difícil, por cuestiones económicas, de una subida de caché en los jugadores, pero creo que el club es consciente de lo difícil que ha sido crear este proyecto porque no está hecho, se está creando, ha llegado un premio demasiado pronto, pero el proyecto no se acabado. No estamos montados en la ola, todavía estamos remando a ver si la cogemos, pero nos han cambiado la tabla de surf y ahora vamos con un pepino. Este proyecto está empezando a andar, y va tan bien que hay que intentar mantener el bloque; no es fácil hacerlo pero sí creo que el club tiene músculo para poder retener un bloque muy grande", señalaba entonces Ibon. Hay acuerdo para que todo se siga desarrollando según el plan establecido.

En el contrato se recogen también cláusulas de corte y salida para el entrenador, como en todos. A sus 47 años, es uno de los entrenadores con más proyección en España y esta temporada le ha revalorizado aún más. También considera que Málaga es un lugar ideal para seguir creciendo, como demuestra este nuevo vínculo. El técnico estuvo con Misko Raznatovic, su agente, en Estambul hace un par de semanas. Varios jugadores de la cartera del agente serbio están en la plantilla y se trabaja igualmente por su continuidad, con las de Ejim y Djedovic pactadas y la de Perry muy encarrilada. Igual que la de Kalinoski. En todos los frentes se van dando pasos y la prolongación de Ibon Navarro es un mensaje muy potente.