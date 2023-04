Unicaja - Joventut: Puliendo la identidad (78-69)

El Unicaja ha convertido lo cotidiano en extraordinario, la bendita inercia positiva, ganadora, que permite siempre encontrar respuestas, recursos desconocidos que sirven para pulir la identidad, cada vez más perfeccionada. No en uno esos días de gozo, de festival, pero sí una versión pragmática de los malagueños ante un Joventut siempre peligroso (78-69). Día de desgaste, bregar, está preparado el Unicaja para una coyuntura como tal, camaleónico, pero manteniendo consignas de su personalidad, el dar ritmo si se puede; si hay que pegar, metafóricamente hablando, estar preparado. El ir gestionando las marchas durante cuarenta minutos para ir dando forma a una victoria importantísima.

Porque supone atar la quinta plaza, por mucho que evitara Ibon Navarro del tema en la previa. Balance de 21-9, lejísimos Granca y Joventut, ambos con 18-12, con tan solo cuatro jornadas por disputar. Con el atractivo de ver a los de Ibon Navarro de blanquiazules, podía perseguir la idea, malpensada, que podía suponer un gafe, pero el equipo siempre va a dar un mínimo. Décima victoria consecutiva, mejor racha de la temporada.

Farragoso el Joventut, mostrándose muy entero pese al varapalo en europeo, es un equipo muy hecho el de Carles Durán, cierto que fue descosiéndose con el paso de los minutos, pero entraba dentro del plan. 3-8 de salida, con un Ante Tomic acaparando el juego de la Penya, valor seguro en este tipo de escenarios, un Carpena que se ensañaba con Joel Parra, tremenda pitada para el campeón de Europa, hostil la grada cada vez que pasaba el balón por sus manos. Pero el Unicaja fue desperezándose, poco a poco entrando en calor, jugadores que iban aportando. Perry, como director de orquesta, qué momento vive el de Florida, la intendencia de Djedovic o Ejim, y un Will Thomas que dejó un mate que denota una segunda juventud evidente, es su momento. 20-15 y los de Ibon Navarro hacia arriba, en ebullición.

Un parcial de 10-0 en el segundo cuarto sirvió para meter al Palacio, sintomático en los malagueños, todas las situaciones divididas iban para el mismo sitio. Minutos magníficos de Ejim, pegamento y engranaje atrás, facilidad para transmitir al resto. Encontraba el Unicaja un quinteto productivo, con el canadiense como eje, Carter, con buenas manos y la eficacia de Kalinoski. 30-15 en el ecuador del segundo cuarto, amenazada la Penya con romper el partido antes del descanso; momento en el que se produciría una ligera reacción, solo Tomic comparecía en los visitante. 12 de los 19 puntos de la Penya llevaban su firma, necesitaba el Joventut sumar adeptos. Fue picando piedra, pegajoso, para mantenerse en una primera mitad que acabó con una tremenda acción técnica de Perry, pista recorrida en décimas y finalizando con una bandeja. 36-25; marcador que puede chirriar a partido feo, pero muy rico en los intangibles, en matices de control que vendrán bien para el futuro, en un par de semanas en este mismo escenario, por ejemplo.

Mantenían los cajistas ese listón de dureza, puede ser propenso a sufrir pájaras, pasó con Obradoiro, en Lugo durante algún intervalo, pero el equipo estuvo uniforme en todo momento, también tras los vestuarios. No podía el Joventut con los hoy blanquiazules, tal la superioridad de Perry, cuando el Unicaja mantiene esa línea coral es imparable, bien acompañado el '55' en los primeros instantes de la segunda mitad. 48-31 reflejaba ya el marcador ventajoso, lo paraba Carles Durán, por protocolo, porque no parecía su equipo encontrar respuestas. Momentos de controlar, mantener esa línea sólida. Ver a Barreiro cruzar la cancha, pasarse el balón por la espalda, a lo Kyrie Irving, y cerrando la cabalgada con una bandeja, refleja que todo sale. Jugadores con superpoderes; el momento del gallego, encontrándolo cada vez con más frecuencia. Pero no terminaba de dimitir el Joventut pese al showtime, ganaba solo el Unicaja por 62-48 al final del cuarto, aunque la sensación atmosférica era mayor, momento de júbilo con la entrada de Saint-Supéry, también con su cuota de responsabilidad, algo ya recurrente.

Tenía que llegar el susto en el Carpena, con 10.102 espectadores, rozando el lleno. Feliz, con un gran 2+1, y un mate de Parra tras un robo, eran un toque de atención. 66-59, aún con seis minutos, un mundo, tenía que aumentar el Unicaja sus prestaciones. Dos canastas de Kalinoski aumentaban la renta, ya rondando los diez puntos, esa franja de seguridad. 75-63, a falta de 2:30, sugerente momento para estudiar el average. De nueve gano la Penya en la ida. A falta de nueve segundos, pedía tiempo para obtener ese extra, seguramente no haga falta. 78-69, momento de laboratorio, marcador que se iba a mantener. Tocará recurrir al general, ampliamente superior el conjunto malagueño. Momento de desear feliz cumpleaños a Ibon Navarro, 47 cumple el vitoriano, en su mejor momento. No fue brillante su equipo, pero sí de valor el botín obtenido. Quinta plaza en Liga Endesa en el bolsillo y engrasando la maquinaria para lo próximo.