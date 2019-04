El Unicaja ha comenzado una iniciativa bonita para con sus jugadores de cantera, para ofrecerles un aliciente extra en su trabajo de cada día. Cada jugador del primer equipo (algunos comparten) será el padrino de un equipo de cantera, acudiendo a sus entrenamientos y participando en los ejercicios para la mejora técnica y táctica de los chicos y chicas en formación. Luis Casimiro también es un habitual en partidos de los equipos de formación y ha impartido algún clínic.

Una interesante manera de favorecer la identificación con el club y ayudar a motivarles en su trabajo diario. "Estoy feliz por hacer estas cosas en el Unicaja. Cuando los chicos y chicas son jóvenes aprenden las cosas mucho más rápido que ahora cuando somos mayores", decía Sasu Salin, encargado de trabajar junto a Carlos Suárez con el infantil masculino.

Este pasado martes comenzaron los primeros turnos y la experiencia fue muy positiva. Los jóvenes desconocían la medida y se sorprendieron y disfrutaron de una visita muy especial. Los profesionales también disfrutaron de la ocasión. "Es una experiencia distinta, me pongo en la piel de ellos, cuando yo era jugador de formación. Que viniera un jugador de ACB a entrenar me hacía ilusión. Te hacen caso, intentan meterte alguna que otra canasta, hacerte un crossover... Me han respetado, pero también quieres meterle una canasta a un ACB. Algún tapón que otro se llevaron", bromeaba Suárez.

Waczynski, que trabajó con el preinfantil, aseguraba que "es una experiencia muy buena, siempre es divertido trabajar con los niños. Yo disfruto mucho, haces ejercicio con ellos, quieren aprender y escuchar qué tengo que decir. Es lo más importante, quieren aprender. Estos niños tienen mucha suerte. Cada jugador tiene su equipo y hay que disfrutarlo", decía el polaco, cuyas hijas ya se entrenan en la EBG.

Es quizá Alberto Díaz el mayor icono para los jóvenes que empiezan. Por su manera de jugador, por ser malagueño, porque estuvo en el mismo sitio que ellos... "Es muy bueno para nosotros, para coger contacto para la cantera, para ellos que se vean reflejados en nosotros. También para que vean la cercanía del primer equipo. Cuando era jugador de la cantera cualquier contacto con alguien del ACB lo retenías y eso es lo que espero transmitirles", explicaba el canterano tras trabajar con los cadetes de segundo año.

Los padrinos de los equipos son los siguientes:

Preinfantil Femenino

Dani Díez / Viny Okouo

Preinfantil Masculino

Adam Waczynski

Infantil Masculino

Sasu Salin / Carlos Suárez

Infantil Femenino

Gio Shermadini / Morgan Stilma

Cadete 03 Masculino

Alberto Díaz

Cadete 04 Masculino

Dragan Milosavljevic / Ryan Boatright

Cadete 03 Femenino

Jaime Fernández

Cadete 04 Femenino

Kyle Wiltjer

Junior Femenino

Mathias Lessort

Junior Masculino

Brian Roberts