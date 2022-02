Matt Mooney da detalles sobre su adaptación a Málaga

Matt Mooney fue el elegido a finales de enero para tomar el lugar de Norris Cole. El americano se ha mostrado desde entonces bastante suelto con la elástica cajista y ha dejado buenos números como los que registró ante el Urbas Fuenlabrada, donde fue el máximo anotador del equipo. Pese a que sobre el parqué sí se ha desenvuelto bien, reconoce que le ha costado algo más adaptarse a la ciudad.

"He estado aquí en España alrededor de un mes y lo admito, adaptarme a la vida de aquí ha sido más difícil para mí de lo que esperaba. Estar solo en un país diferente, una zona horaria diferente, donde no sabes el idioma fue difícil al principio", explica el jugador del Unicaja en sus redes sociales, que admite que está cada vez más cómodo: "Pero estoy aprendiendo a probar cosas nuevas, explorar un poco, he aprendido un poco de español ("¿Tu hablas inglés?"), aprendiendo a conducir aquí, que es diferente, finalmente encontré un lugar para cargar mi coche, que es eléctrico, y compré una licuadora para poder hacer mis batidos y tazas de açaí en la mañana".

El base reflexiona en base a una frase que le compartió su hermano Joe que decía "puedes sentirte solo, pero nunca lo estarás si conoces a Dios". A raíz de esto Mooney explica que "Dios siempre es bueno. Y siempre lo será. Independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas e incluso en el mundo en este momento, Dios sigue siendo bueno".