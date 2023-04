El sueño del Unicaja Mijas comienza en Inca: "El plan es defender el escudo"

La cuenta atrás para la disputa de la Fase Final de LF2 en Mallorca llega a su recta final. El Unicaja Mijas ya aguarda una de las citas más importantes de su historia, que tendrá comienzo este próximo jueves 21 de abril, a partir de las 17:00 horas frente al Unilever Viladecans BF (retransmitido en Cana FEB). El reto, el ascenso a Liga Femenina Challenge.

El formato es el siguiente, hay dos plazas de ascenso. Dos grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada uno llegan a una final por el ascenso con los otros dos del otro grupo. Los ganadores de esas finales ascenderán.

En la plantilla cajista hay cuatro jugadoras seniors de primer año (Filor Fatou, Andrea Gutiérrez, Elena Moreno y Carmen Ruiz, con 18 y 19 años), dos jugadoras de 22 años (Marta Ortega y Aitana Nuevo, con poca participación) y dos 'veteranas', Salomé García (30) y Marija Sotjiljkovic (24), interior serbia que llegó empezada la temporada procedente del RaCa granadino, que se retiró de la Liga Femenina 2. El resto son jugadoras juniors y alguna cadete, hasta 17 han intervenido en algún partido durante la temporada.

La joven pívot portuguesa Clara Vieitas (9.5 puntos y 6.5 rebotes para 12.4 de valoración), junior de primer año y que el pasado verano llevó a Portugal a la cuarta plaza en el Europeo cadete, y la senegalesa Filor Fatou (9.5 puntos y 7.6 rebotes para 11.2) han sido las jugadoras que más han brillado numéricamente, con el respaldo de la capitana Salomé García (9.5 puntos, 2.9 rebotes y 1.5 asistencias y robos para 7.4 de valoración). El impulso de la recuperada Marta Ortega, tras una grave lesión, ha sido clave en la segunda vuelta. Ha cambiado partidos desde la defensa y su determinación. También regresó Rocío Ramírez, prometedora junior, tras un largo tiempo de baja. Las también juniors María García, Ángela Morena, Ángela Jiménz, María Martínez, Claudia Palacio y María Sánchez, además de las citadas antes, tuvieron minutos, igual que la cadete Paloma Muñoz pudo debutar.

Horarios

Jornada 1: Jueves 20. Unicaja Mijas - Unilever Viladecans BF (17:00 horas)

Jornada 2: Viernes 21. Unicaja Mijas - Azul Marino Viajes Mallorca Sant Josep (19:30 horas)

Jornada 3: Sábado 22. Hierros Díaz Miralvalle - Unicaja Mijas (19:30 horas)

Los dos primeros de cada grupo disputarán las semifinales el domingo 23 del siguiente modo:

1º del Grupo 1 contra el 2º del Grupo 2 (17:00 horas)

2º del Grupo 1 contra el 1º del Grupo 2 (19:30 horas)

Jesús Lázaro: "El plan es defender el escudo"

Antes de partir hacia Inca, localidad que acogerá la fase, el entrenador del Unicaja Mijas, Jesús Lázaro, analizó cómo llega el equipo al último tramo de la temporada tras haber ganado 12 de sus últimos 13 partidos en Liga Femenina 2, consiguiendo de este modo el último billete para disputar el último tramo de la competición.

El técnico analiza la dificultad de la cita, que enfrenta a los 8 mejores equipos de los dos grupos de la LF2 para solo dos plazas de ascenso: “El primer partido va a ser muy complicado, porque todo es nuevo, hay mucha presión, el equipo es muy joven y hay muchas expectativas. Pero vamos con la máxima garantía a por el primer”.

Lázaro apuntó que el Unicaja Mijas es “un equipo que juega con mucha agresividad, mucha energía. Tenemos un estilo muy identificativo, con defensa a todo el campo, posesiones cortas… eso no lo hace nadie. Ser capaz de sacar rendimiento de la juventud y de la energía de muchas jugadoras. Pero nos enfrentamos a 8 equipos con muchas jugadoras profesionales que saben qué es una Fase de Ascenso. Las nuestras no, pero no es lo mismo vernos en vídeo a ponerse delante nuestra”.

Por último, el entrenador finalizó afirmando que “tenemos un plan, que es muy básico, pero es defender el escudo al 100%. Y como el que juega en este club tiene esa ambición, pues vamos con esa ambición para lograr el ascenso y defender el escudo como si fuera la última competición del año, que de hecho lo es”.