El Unicaja Mijas ya es líder de grupo y se jugará el ascenso este domingo

El Unicaja Mijas sigue inabordable en Inca, consagrándose el conjunto de Jesús Lázaro como uno de los serios aspirante a un ascenso a Liga Challenge que está a solo una victoria, tras haber certificado el liderato de grupo gracias al triunfo frente a Azul Marino Mallorca (67-58), muy superiores las malagueñas al conjunto balear, hasta el momento sin grietas en una semana hasta el momento perfecta, que hay que rematar en el fin de semana por la oportunidad que se tiene. El rival por el ascenso será el segundo clasificado del otro grupo, a la espera de resolverse este sábado, también jugará el Unicaja Mijas un partido de trámite frente a Hierros Díaz Miralvalle (17:00 horas).

Más rodado que su rival, en un estado de plenitud, inabordable desde el arranque de un partido que siempre dominó. Parcial de 26-14 de salida, que ya se supo manejar con madurez hasta el final; tiene tal velocidad el equipo, que le sale todo lo que intenta. Salomé García se fue hasta los 15 puntos, de las que siempre aparecen en este tipo de escenarios, Marta Ortega se marchó a los 14 puntos, 7 recuperaciones y 19 de valoración, la que más brilló en este segundo compromiso de la Fase de Ascenso, aún en su ecuador.

Se marchó el Unicaja Mijas al descanso con un 40-22, ya con suficientes méritos para hacer en la segunda parte un baloncesto control. No obstante, fue recortando el conjunto balear la desventaja, arañando sin hacer mucho ruido, rondando los diez tantos con pocos minutos para el final, demasiado tarde como para obrar el milagro. En ningún momento se puso en riesgo el triunfo. Mostraba algo de incertidumbre Jesús Lázaro sobre cómo se iba a comportar su equipo, la mayoría de jugadoras inexpertas, no solo el jugar por el ascenso, también el formato de jugar al menos tres partidos en tres días. No ha podido ser el resultado mejor. Ahora el esperar rival. Todo está muy abierto en el Grupo 2. Almería está con 2-0, Tirso Incentro y Mataró (1-1) y Castellón colista con 0-2.