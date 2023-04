El Unicaja recibirá la Placa de Oro al Mérito Deportivo

Más información Así interpretó la Coral Santa María de la Victoria el himno del Unicaja

En la gala del 30 aniversario del Unicaja estuvo el presidente del Consejo Superior de Deportes y secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, que informó de un reconocimiento importante para el club. "Es un privilegio participar en la gala del 30 aniversario del Unicaja en el día en el que he firmado la Orden por la que se concede al Unicaja la Placa de Oro al Mérito Deportivo. Gracias por vuestro apoyo al deporte", decía Franco, que cuando los chavales del Unicaja salieron al principio de la gala departió con ellos. "He hablado con tres que medían 1.95, 1.98 y 2.00. Y me dijeron que jugaban de 1, 2 y 3. Es buena señal de que se trabaja bien, con los jóvenes jugando por fuera.

Málaga es hoy la capital del #baloncesto.Un privilegio participar en la gala del 30 aniversario de @unicajaCB en el día en el que he firmado la Orden por la que se concede al #Unicaja la Placa de Oro al Mérito Deportivo. Gracias por vuestro apoyo al deporte.#UnionesQueSuman pic.twitter.com/07WGGhfT5h — José Manuel Franco (@conJoseMFranco) April 24, 2023

El alcalde, @pacodelatorrep, junto al consejero de @TurismoAND, @Arturo_BernalB; y el secretario de Estado de @deportegob, @conJoseMFranco; ha participado esta tarde en la gala #UnionesQueSuman, con motivo del 30 aniversario del Unicaja Baloncesto #Málaga @unicajaCB pic.twitter.com/NF9kyfQrye — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) April 24, 2023

🗣️ Mensaje de nuestro presidente Antonio J. López Nieto para despedir la gala: "Seguimos"📺Una Gala muy especial que no te puedes perder 👉https://t.co/gliXlJ2o3R💚💜 #UnioneQueSuman @TeatroCervantes pic.twitter.com/oG47pUdbSS — UnicajaCB (@unicajaCB) April 24, 2023