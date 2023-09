Unicaja-Real Madrid: Abróchense los cinturones (83-66)

Es una anomalía, que se celebra, que a un partido de pretemporada acudan 10.642 personas. Es un síntoma del grado de entusiasmo en el que se encuentra la afición del Unicaja, surfeando la ola que se generó la pasada temporada. Contagió y enamoró y el público respondió con una campaña de abonos sorprendente. Y la oportunidad de ver por siete euros un duelo entre el campeón de Copa y el de Euroliga (también, de largo, el equipo con más tirón) propició que el Carpena pareciera albergar un partido de play off por la abundancia, con gente haciendo cola desde hora y media antes del partido, antes de la apertura de puertas. Después de que los dos equipos derrotaran al Bayern de Pablo Laso, en la práctica era una final del XII Costa del Sol, el mejor torneo de pretemporada que se disputa en España. Y se la llevó el Unicaja con un contundente 83-66.

A una semana del arranque oficial de la temporada con la Supercopa, el duelo tuvo momentos aún de desbarajuste y no mucho acierto, pero se jugó ya a un ritmo cercano al competitivo. En el Unicaja descansó Perry (además, las bajas de Sima, Lima y Kravish). El equipo parece fino, no ha perdido en pretemporada y sigue con la inercia de una maravillosa temporada anterior. A veces las expectativas son el peor enemigo. Y la pompa de jabón sigue creciendo. Pero qué es el deporte si no es ilusión y sueños. Es imposible no imaginarse cosas grandes, aunque habrá malos momentos y baches. Pero el suelo parece el más alto en varios lustros. Con el juego interior más compacto la opción de pelear la Supercopa sería más real. Pero antes hay que mejorar en el crecimiento propio como equipo. Kameron Taylor es un legítimo jugador que dará más empaque al perímetro. Jugó interesantes minutos defensivos contra Hezonja y Musa. No tiene esa chispa genialoide de Brizuela, pero sí un catálogo más amplio. Djedovic, cuya segunda mitad de temporada dejó algo frío por las lesiones, ha llegado muy bien y está fresco. Y la versión de Will Thomas es, de partida, la de la Copa del Rey en términos físicos. Ha llegado fino y para ayudar desde el primer día, algo muy necesario por la carestía de interiores fiables por las lesiones. Diop es un jugador que echa un cable, pero tiene esas taras que le han impedido ser el jugador de Euroliga que parecía cuando Scariolo le lanzó en el Baskonia.

El peso del partido lo llevó el Unicaja tras el 2-7 inicial del Madrid. La remontada fue con un parcial de 17-2 (19-9 al final del primer cuarto). Con esa identidad defensiva que el equipo construyó en un tiempo récord y que debe ser la base para llegar lejos esta temporada. El equipo sabe perfectamente a lo que juega, lo que quiere. Y el conocimiento de los rivales se debe compensar con el aumento de mecanismos. Hay jugadores, como Carter, cuya versión será mejor con altísima probabilidad. Un estirón en el final del segundo permitió mantener una buena renta (35-27) antes de que el Madrid apretara tras el paso por el vestuario. Pero el Unicaja siempre encontraba buenos asideros y soluciones ofensivas, dentro de esa filosofía coral con protagonismo abierto para todos. Barreiro, por ejemplo, jugaba unos minutos muy buenos, después Carter. Solvente atrás Mario Saint-Supéry para tener minutos, será uno más, y dando lustre con dos triples abiertos que el Carpena celebra con especial alegría. Será un master aunque no tenga tanta bola como en inferiores. También Badji dio unos buenos minutos de relevo en el primer tiempo. Y acabaría debutando en el Carpena también Guille del Pino, último MVP del Europeo sub 16. Canela fina.

Estiró el Unicaja en el cuarto final hasta los 15 puntos y el Carpena cantó el himno y sacó las bufandas. No sabemos hasta dónde llevará el viaje, pero hay que disfrutar del camino. Abróchense los cinturones porque esto sigue prometiendo emociones fuertes.

Anotadores

Unicaja (19+16+21+27) 83: Osetkowski 11, Kalinoski 4, Kameron 7, Barreiro 7, Díaz 2, Carter 10, Djedovic 15, Saint-Supéry 6, Diop 4, Del Pino 0, Badji 2 y Thomas 15.

Real Madrid (9+18+23+16) 66: Causeur 4, Demin 0, Diagne 6, Fernández 2, Campazzo 2, González 0, Hezonja 17, Rodríguez 9, Deck 4, Poirier 9, Ndiaye 2 y Musa 13.

Árbitros: Benjamín Jiménez, Alberto Sánchez y Joaquín García.

Incidencias: Tercer y definitivo encuentro de la XII edición del Trofeo Costa del Sol, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 10.642 espectadores. Lleno total por primera vez en la historia del evento, con aficionados madridistas también. Descansó Kendrick Perry. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Marruecos y por Serguei Babkov, mítico ex cajista fallecido hace unas semanas.