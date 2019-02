Jaime Fernández: "Los pilares somos todos, hoy me ha tocado a mí"

Jaime Fernández fue el MVP del Unicaja-Real Madrid en el Carpena. No solo por ese triple sobre la bocina en la prórroga para dar el triunfo a los verdes (103-102), sino también por su partido global, con 27 puntos y nueve asistencias para 34 de valoración.

Fue determinante el madrileño, que atendió a los micrófonos de #Vamos tras el pitido final. "Me siento genial. Hay que disfrutar tanto de los momentos buenos como de los malos. Ha sido un grandísimo partido. Lo hemos jugado muy bien. Hay que disfrutar de esta victoria", relataba Jaime que resumía el encuentro así: "La primera parte no ha salido bien pero en la segunda hemos salido con otra energía, con otra actitud. No les hemos dejado jugar aunque ellos tienen mucho talento".

No quería mucho protagonismo el cajista, que era entrevistado bajo gritos de "Jaime, Jaime" por parte de la marea verde en el Carpena. "Son momentos de la temporada. Los pilares somos todos. Hoy me ha tocado a mí y otro día será otro", sentenciaba el base.