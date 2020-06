En directo, Unicaja-Retabet Bilbao

16:45 En el partido previo, Baskonia-Joventut, se lesiona de nuevo Jayson Granger

16:35 Cambio en el Unicaja. Jugará Frank Elegar, que entra en el lugar de Marko Simonovic en la convocatoria. Carlos Suárez es baja también por una contusión en el gemelo la pierna derechaSe viste Pablo Sánchez

Previa

Si el partido contra el Baskonia no es una pesadilla de un deportista o aficionado en una mala noche, es algo más que un mal sueño. El Unicaja cierra hoy la temporada contra el Bilbao con el regusto de un envite en el que estuvo a la altura hasta que pequeños detalles le sisaron la gloria de una noche para el recuerdo. Nadie se juega nada, pero andaluces y vascos tienen momentos duros que digerir en esta fase final valenciana y ganar será una oportuna tirita en el amor propio de cualquiera de los dos conjuntos, más allá de esta noche serán los teléfonos de los agentes los que deberán marcar la diferencia para bastantes piezas en los dos conjuntos.

Superó el Unicaja momentos durísimos tras el descanso. Fue capaz de remontar un partido que los de Dusko Ivanovic creían casi cerrado con demasiado tiempo por delante. Muy buenos momentos que le dieron herramientas para dejar en la cuneta a uno de los transatlánticos de la competición. Pequeños detalles, tiros libres, malas decisiones, y la ausencia de un punto más de oficio en los momentos críticos. Un puñado de intangibles que el intrépido Ivanovic recogió casi sin darse cuenta. Como todos los malos ratos, ya sólo puede servirle a los de Casimiro para que no se repita.

Hoy tienen una oportunidad de marcharse sin una sonrisa demasiado forzada, con la mueca del que tenía una buena temporada entre manos que explotó junto al resto de las competiciones con el estado de alarma y que no acabó de florecer en la recta final. Está por ver si el preparador del Unicaja reparte algún minuto de cortesía entre los menos habituales o si pisará el acelerador aprovechando lo que le queda de fuelle a los suyos. Cuando se apaguen los focos, empezarán a confirmarse las renovaciones más seguras por parte de la directiva, otras piezas del puzzle esperarán acontecimientos y algunos se marcharán de la capital de la Costa del Sol. El baile no será tan grande como el de otras campañas, pero puede sorprender.

El Bilbao llega al punto y final de su liga con sólo una victoria que también le sabe a poco después de su rendimiento y las circunstancias. Demasiadas lesiones en una plantilla sin alardes que no hace ascos a un broche con victoria contra un grande, aunque sea a puerta cerrada. Algo es algo. Mumbrú no tendrá a parte de las mejores piezas de su arsenal. No estarán ni Jaylon Brown ni Kubolka ni Schreiner, pero el equipo se ha acostumbrado a la falta de piezas y sabe obedecer las propuestas de Mumbrú, casi siempre capaces de mantener con vida a los suyos hasta la recta final. Como los malagueños, también saben lo que es perder en la prórroga en esta fase final, aunque no estuvieron tan cerca como los de Casimiro de sorprender. Son sinsabores muy distintos, pero que perderán fuerza con una victoria. Aunque no tengan a nadie delante que les aplauda.