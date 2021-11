Rubén Guerrero: "Soy mi mayor enemigo"

Rubén Guerrero completó uno de sus mejores partidos este pasado lunes ante el Dijon francés. Ha ganado en confianza y aporta un plus a nivel defensivo cuando le toca estar al campo. Está creciendo y es algo que reflejó en los micrófonos de Cope Málaga: "Haber ganado este lunes y de la forma que lo hicimos nos sirvió a todos muchísimo. Acabé contento de que nos saliera bien y que a mí personalmente me saliera todo bien. Busco sentirme bien y aportar al equipo".

"A nadie le gusta jugar poco. No puedo controlarlo. Estoy entrenando bastante bien, intento aprovechar las oportunidades. Es el rol que tengo ahora", explicaba el pívot malagueño sobre su rol actual con respecto a la pasada temporada: "Son dos situaciones distintas. Me lo estoy tomando de aprendizaje, sobre todo mentalmente hacerlo más fuerte. La ansiedad y los nervios que son mi gran enemigo, estoy intentando controlarlo, meterme rápido en el partido, sean los minutos que sean. El tiempo que esté, intentar ser duro y ayudar al equipo. Seguir con mi buena racha personal".

Hacía también hincapié Rubén sobre su mentalidad y aptitudes: "Al final soy mi mayor enemigo, tengo que trabajar mentalmente. Tengo que trabajar más en eso. La cuestión es hacerlo y creérmelo. Tengo muchas herramientas y tengo que saber usarlas". Y no olvida poner el foco en su físico: "Cuando llegué estaba más grande, pero ahora he perdido más peso y masa muscular. Físicamente las rodillas me molestaban más de la cuenta. Ahora sigo estando igual de fuerte, las rodillas apenas me molestan y estoy más rápido. He estado intentando centrarme en mi tren inferior, la velocidad y rapidez. Si mantengo la fuerza pero quiero ser más reactivo. Llegar más rápido a los sitios. Se me recomendó eso y espero que esté dando los frutos".

"Un problema grave son los inicios de los partidos. Somos capaces de remontar, pero no podemos permitirnos empezar así. Con cualquier equipo si empiezas con mal pie es difícil remontar. No podemos permitir eso", explica sobre la dinámica del equipo y lo que sucedió ante el Andorra: "Hicimos un mal partido. Contra Andorra, que venía con el cuchillo entre los dientes, no podemos permitirnos eso. No nos salió nada. No supimos afrontar el partido. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en la Copa del Rey. Dejar escapar partidos que pudimos ganar, los podemos echar en falta. No podemos permitirnos más tropiezos. Quedan partidos duros por delante. Nosotros nos hemos puesto en esta situación y nosotros tenemos que levantarla".