Tres canteranos cajistas con la sub 16 y la sub 15

29 jugadores de las generaciones del 2003 y 2004 se reunirán en Íscar (Valladolid) para disputar el tradicional torneo formativo y preparar los Europeos sub 16 de los próximos veranos. Una cita ya clásica y que supone una etapa importante en la formación de los nuevos talentos en la que el Unicaja Baloncesto vuelve a tener representación significativa.

Concretamente, serán tres los representantes del Unicaja en esta concentración. Los tres forman parte del equipo cadete que dirige Javi Montáñez. Son Pablo Tamba, Pablo León y David Jiménez. Además, está Rubén Domínguez, que se marchó el pasado verano al Torrelodones. Los dos primeros van con la categoría sub 16 y el último con la sub 15. La idea es trabajar conjuntamente con las dos generaciones de cara al futuro. La sub 16 se medirá a los combinados de Castilla y León, Italia y Rusia del 6 al 8 de diciembre. La sub 15 sólo entrenará.

Pablo León entró en el Unicaja en edad infantil, antes estuvo en la EBG. Hijo de Alfonso León, ex jugador de Mayoral Maristas, es uno de los techos a nivel nacional de la generación de 2003 y ha estado en la órbita de la Federación desde las primeras selecciones de detección de talento. Mide 2.02 metros.

Pablo Tamba, cuyo hermano Ismael juega en el equipo junior y también estuvo el pasado verano con la sub 17, es un alero de 1.95 metros. Ambos llegaron hace dos veranos desde Puente Genil a Los Guindos y están progresando hasta alcanzar niveles de selección española.

El benjamín es David Jiménez, que fue reclutado la temporada pasada desde Chipiona en edad infantil. Rápidamente destacó. Es un interior de 1.97 metros con una gran mano. Juega con compañeros un año mayor que él en el equipo cadete.